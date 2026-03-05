Crime News : अग्निवीर भरतीची तयारी करणाऱ्या १७ वर्षांच्या पुतण्याने चुलतीची केली हत्या; घरात घुसला अन् धाड धाड झाडल्या गोळ्या

उत्तरप्रदेशातील मेरठमध्ये एक हादरवणारी घटना समोर आली आहे. १७ वर्षीच्या पुतण्याने त्याच्या ३२ वर्षीय चुलतीची गोळ्या घालून हत्या केली. घटनेनंतर आरोपी स्वत: पोलिस ठाण्यात पोहोचला. पोलिसांनी आरोपींकडून एक पिस्तूल आणि रिकामे काडतुसे जप्त केली..माहितीनुसार, गुरुवारी सकाळी घरातले सर्वजण आपापल्या कामात व्यस्त असताना अचानक गोळीबाराचा आवाज आला. आवाज ऐकून कुटुंबातील सदस्य बेडरूममध्ये धावले आणि पूजा त्यागी जमिनीवर रक्ताच्या थारोळ्यात वेदनेने तडफडत असलेली आढळली. दरम्यान, १७ वर्षीय पुतण्या हातात पिस्तूल घेऊन घरातून पळताना दिसला.पुजाचा काही क्षणांतच मृत्यू झाला. .आरोपी पुतण्या अचानक खोलीत घुसला आणि चुलतीच्या कानशिलात दोन गोळ्या झाडल्या. पूजा खाली पडली आणि गंभीर जखमी झाली. कुटुंबातील सदस्यांनी तिला वाचवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु काही वेळातच तिचा मृत्यू झाला. मृत पूजा त्यागी हिचे लग्न चार वर्षांपूर्वी मोदीनगर येथील रहिवासी धर्मेंद्र त्यागीशी झाले होते.पूजाला सहा महिन्यांचा मुलगा आहे. घटनेच्या वेळी तिचा पती धर्मेंद्र मिठाई खरेदी करण्यासाठी बाजारात गेला होता..Nagpur Crime : नागपुरात रक्ताचं नातं रक्ताळलं! भावानं 30 वर्षीय सख्ख्या बहिणीचा तलवारीनं चिरला गळा; मुलीच्या बचावासाठी गेलेली आईही गंभीर जखमी.धर्मेंद्र म्हणाले की, मी मवाना येथील एका मिठाईच्या दुकानात मिठाई खरेदी करत असताना त्याला घरून फोन आला की पूजाला गोळी लागली आहे.मी लगेच मिठाई तिथेच सोडून घरी परतलो, पण तोपर्यंत माझी पत्नी मरण पावली होती. पत्नीचा मृतदेह पाहून मी बेशुद्ध पडलो..काकी आणि पुतण्यामध्ये नेहमीच भांडणे कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, पूजाचे सासरे राजकुमार त्यागी हे त्यांच्या दोन मुलांसह, देवेंद्र आणि धर्मेंद्र यांच्या कुटुंबांसह घरात राहतात. धर्मेंद्र शेतकरी आहे, तर त्याचा मोठा भाऊ देवेंद्र सैन्यात तैनात आहे. देवेंद्र दोन दिवसांपूर्वीच रजा घेतल्यानंतर ड्युटीवर परतला होता. आरोपी पुतण्या देवेंद्रचा मुलगा आहे आणि तो अग्निवीर भरतीची तयारी करत होता. पूजा आणि आरोपीमध्ये अनेकदा कोणत्या ना कोणत्या गोष्टीवरून भांडण होत असे, असे वृत्त आहे. या वैमनस्यामुळे पुतण्याने हे टोकाचे पाऊल उचलले. घटनेनंतर तो थेट मवाना पोलिस ठाण्यात गेला आणि पोलिसांसमोर शरण गेला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.