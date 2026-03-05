देश

Crime News : अग्निवीर भरतीची तयारी करणाऱ्या १७ वर्षांच्या पुतण्याने चुलतीची केली हत्या; घरात घुसला अन् धाड धाड झाडल्या गोळ्या

Meerut Shooting Case : गोळीबाराचा आवाज ऐकून कुटुंबीय धावत आले तेव्हा पूजा त्यागी रक्ताच्या थारोळ्यात गंभीर जखमी अवस्थेत आढळली. कुटुंबीयांनी तिला वाचवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र काही वेळातच तिचा मृत्यू झाला.
Police investigate a shocking crime scene in Meerut after a 17-year-old Agniveer aspirant allegedly shot and killed his aunt inside their home following a family dispute.

सकाळ डिजिटल टीम
उत्तरप्रदेशातील मेरठमध्ये एक हादरवणारी घटना समोर आली आहे. १७ वर्षीच्या पुतण्याने त्याच्या ३२ वर्षीय चुलतीची गोळ्या घालून हत्या केली. घटनेनंतर आरोपी स्वत: पोलिस ठाण्यात पोहोचला. पोलिसांनी आरोपींकडून एक पिस्तूल आणि रिकामे काडतुसे जप्त केली.

