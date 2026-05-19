Nan Khatai City: चहा-कॉफीची रंगत वाढवणारी 'गरीबांची मिठाई' कशी झाली जगप्रसिद्ध? मेरठच्या सुप्रसिद्ध नानखटाईची पाहा रंजक गोष्ट

चहाच्या कपाची वाफ आणि सोबत कुरकुरीत बिस्कीट किंवा नानखटाई असेल तर संध्याकाळची मजा काही वेगळीच असते. लहानपणी रस्त्यावरून जाणाऱ्या ठेल्यावरून गरमागरम नानखटाई खाण्याची आठवण प्रत्येकाच्याच मनात कुठेतरी दडलेली असते. उत्तर प्रदेशातील मेरठ हे शहर अशाच एका बालपणीच्या आठवणीला जागतिक स्तरावर जिवंत ठेवून आहे. मेरठला देशात 'नानखटाईचे शहर' (Nan Khatai City) म्हणून ओळखले जाते. .कोणत्याही अंड्याचा वापर न करता पूर्णपणे शाकाहारी पद्धतीने बनवली जाणारी ही कुरकुरीत कुकीज आजही 'गरीबांची मिठाई' म्हणून ओळखली जाते, कारण ती चवीला जितकी उत्कृष्ट असते तितकीच ती प्रत्येकाच्या खिशाला परवडणारीही असते..मेरठच्या नानखटाईची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे ती तोंडात टाकताच अगदी सहज विरघळते. ही चव मिळवण्यासाठी तिथले हलवाई अत्यंत बारकाईने आणि काळजीपूर्वक काम करतात. हिवाळ्याच्या दिवसांत ज्याप्रमाणे उत्तर प्रदेशात गजक आणि रेवडीला मोठी मागणी असते, अगदी त्याचप्रमाणे उन्हाळ्याचा ऋतू सुरू होताच मेरठच्या गल्ल्या गल्ल्यांमध्ये आणि हलवायांच्या दुकानांमध्ये नानखटाईचा खमंग सुवास दरवळू लागतो..मेरठवरून प्रवास करणारे देश-विदेशातील पर्यटक आपल्यासोबत इथली नानखटाई न विसरता घरी घेऊन जातात. अनेक ठिकाणी लोक सकाळी चहा किंवा कॉफीसोबत नाश्त्यामध्येही नानखटाई खाणे पसंत करतात..ही प्रसिद्ध नानखटाई नेमकी कशी बनवली जाते, याबद्दलही मोठी उत्सुकता असते. ही केवळ मैद्यापासून बनत नसून, मूंग डाळ, बेसन आणि सुका मेवा (ड्राई फ्रूट्स) यांच्या मिश्रणातून तयार केली जाते. सर्वप्रथम मूंग डाळ आणि सुका मेवा बारीक वाटून तो बेसनात योग्य प्रमाणात मिसळला जातो. यानंतर हे मिश्रण अत्यंत मंद आचेवर भट्ट्यांमध्ये शेकले जाते. हलवाई सांगतात की, आच जरा जरी मोठी झाली तरी नानखटाई करपून तिची चव बिघडू शकते, म्हणूनच तिच्या भाजणीवर विशेष लक्ष दिले जाते..मेरठच्या बाजारपेठेत सध्या काजू नानखटाई, काजू-बादाम नानखटाई आणि मूंग-बादाम नानखटाई अशा अनेक वैविध्यपूर्ण व्हरायटी उपलब्ध आहेत. सर्वसामान्य नानखटाईची किंमत साधारण १५० रुपयांपासून सुरू होते, तर शुद्ध देशी तूप आणि भरपूर सुका मेवा वापरून बनवलेली प्रिमियम नानखटाई ३५० रुपये किलोपर्यंत मिळते. उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांच्या या काळात मेरठची ही पारंपरिक आणि साधी मिठाई आजच्या आधुनिक युगातही आपली चव आणि लोकप्रियता टिकवून आहे.