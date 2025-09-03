Meerut Crime : थंड पेयात मिसळल्या झोपेच्या गोळ्या अन् नंतर दोरीने गळा आवळून केला वडिलांचा निर्घृण खून; दोन मुलांसह सूनेला अटक

मेरठ (उत्तर प्रदेश) : मेरठ जिल्ह्यातील जानी पोलीस ठाणे हद्दीत घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. स्वतःच्या दोन मुलांनी सुनेच्या मदतीनेच वडिलांची हत्या केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. पोलिसांनी तिन्ही आरोपींना अटक करून पुढील चौकशी सुरू केली आहे..हत्या कशी घडली?घटनेनुसार, आरोपी मुलांनी वडिलांना थंड पेयामध्ये झोपेच्या गोळ्या मिसळून दिल्या. औषधांचा परिणाम झाल्यानंतर ते बेशुद्ध पडले आणि त्यानंतर त्यांचा गळा दोरीने आवळून खून करण्यात आला. गुन्हा केल्यानंतर आरोपी शांतपणे आपापल्या घरी जाऊन झोपले..काय आहे हत्येमागचं कारण?मिळालेल्या माहितीनुसार, जमिनीच्या लोभातून व कौटुंबिक वादातून ही हत्या करण्यात आली. मृत व्यक्ती गुलफाम यांची ३० ऑगस्टच्या रात्री त्यांच्या मुलांनी म्हणजे, अरसलान व फरदीन यांनी सून शहजादीच्या मदतीने हत्या केली. या प्रकरणी गुलफाम यांच्या पत्नी गुलिस्ता यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली असून त्यावरून गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे..Jammu Kashmir Crime : लग्नाच्या अवघ्या 14 दिवसांत नववधूची निर्घृण हत्या; मुश्ताकनं यास्मीनचा चिरला गळा, शरीरावर धारदार शस्त्राने वार.समाजाला हादरवणारी घटनादेशात यापूर्वीही पालकांच्या हत्येच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र, मेरठमधील या घटनेमुळे पुन्हा एकदा मानवी संवेदनांचा ऱ्हास अधोरेखित झाला आहे. संतापाच्या भरात किंवा लोभापोटी एखाद्याने स्वतःच्या जन्मदात्याचा जीव घेणे ही समाजासाठी अत्यंत धोकादायक बाब आहे. अशा प्रकारचा हिंसाचार कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह ठरू शकत नाही, असे स्पष्टपणे नागरिकांतून मत व्यक्त केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.