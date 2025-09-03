देश

Meerut Crime : थंड पेयात मिसळल्या झोपेच्या गोळ्या अन् नंतर दोरीने गळा आवळून केला वडिलांचा निर्घृण खून; दोन मुलांसह सूनेला अटक

Father killed by sons and daughter-in-law in Meerut : कौटुंबिक वादातून पित्याची हत्या; मुलांसह सून पोलिसांच्या ताब्यात
Meerut Crime News
Meerut Crime Newsesakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मेरठ (उत्तर प्रदेश) : मेरठ जिल्ह्यातील जानी पोलीस ठाणे हद्दीत घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. स्वतःच्या दोन मुलांनी सुनेच्या मदतीनेच वडिलांची हत्या केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. पोलिसांनी तिन्ही आरोपींना अटक करून पुढील चौकशी सुरू केली आहे.

Loading content, please wait...
police case
crime marathi news
father and son

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com