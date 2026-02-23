Meerut Travel: नमो भारतने प्रवास करताय ? रामायण-महाभारत काळातील ही ६ ठिकाणे पाहून व्हाल थक्क; मेरठला नक्की द्या भेट!

उत्तर प्रदेशातील मेरठ शहराचे नाव काढले की अनेकांना फक्त इथल्या कैची उद्योगाची आठवण येते. पण तुम्हाला माहीत आहे का, हे शहर रामायण आणि महाभारत काळातील अनेक गुपिते स्वतःमध्ये जपून आहे? जर तुम्ही इतिहासाचे चाहते असाल, तर मेरठमधील ही ठिकाणे पाहिल्यानंतर तुम्हाला परदेशातील लोकेशनही फिकी वाटू लागतील..नुकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मेरठ मेट्रो आणि 'नमो भारत' ट्रेनला हिरवा कंदील दाखवून मेरठकरांचे स्वप्न पूर्ण केले आहे. ही ट्रेन ताशी १२० किलोमीटर या तुफान वेगाने धावणार आहे आणि त्यामुळे केवळ प्रवासाचा वेळच वाचणार असून लाखो पर्यटक मेरठला भेट देतील असा अंदाज आहे..मेरठचा इतिहास त्रेतायुगापासून सुरू होतो. असे मानले जाते की, मय नावाच्या असुराने हे शहर वसवले होते आणि तेव्हा याचे नाव 'मयराष्ट्र' होते. केवळ पौराणिकच नाही, तर १८५७ च्या स्वातंत्र्यलढ्यातही मेरठचे योगदान अतुलनीय राहिले आहे. चला तर मग जाणून घेऊया मेरठमधील अशाच काही खास ठिकाणांबद्दल..१. औघड़नाथ मंदिर (काली पलटन मंदिर)भगवान शिवशंकरांना समर्पित असलेले हे मंदिर अत्यंत जागृत मानले जाते. या मंदिराला 'काली पलटन' असेही म्हणतात. १८५७ च्या क्रांतीची ठिणगी मंगल पांडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी याच मंदिरातून पेटवली होती, असे सांगितले जाते. महाशिवरात्रीला येथे भाविकांची मोठी मांदियाळी असते..२. हस्तिनापुर: महाभारताची राजधानीमेरठपासून ४८ किमी अंतरावर असलेले हस्तिनापूर हे कुरु राज्याची राजधानी होती. हे ठिकाण जैन धर्मियांसाठीही पवित्र आहे. येथे जैन मंदिरे, प्राचीन पांडेश्वर मंदिर, द्रौपदेश्वर मंदिर आणि कर्ण मंदिर पाहण्यासारखे आहे. येथील 'विदुर का टीला' हे ठिकाण पर्यटकांमध्ये खूप प्रसिद्ध आहे..३. शहीद स्मारकमेरठमध्येच पहिल्या स्वातंत्र्यसंग्रामाची सुरुवात झाली होती. १८५७ च्या लढ्यात शहीद झालेल्या जवानांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी येथे पांढऱ्या संगमरवरी दगडाचे ३० फूट उंच स्मारक उभारण्यात आले आहे. येथे एक भव्य म्युझियम देखील असून ते पाहण्यासाठी देश-विदेशातून पर्यटक येतात.४. सेंट जॉन चर्चहे उत्तर भारतातील सर्वात जुन्या चर्चपैकी एक आहे. १८१९ मध्ये याचे बांधकाम सुरू झाले होते. या चर्चची भव्यता आणि त्यातील काचेचे व लाकडाचे काम एखाद्या युरोपीय इमारतीसारखे वाटते. १८५७ च्या लढाईत मृत्युमुखी पडलेल्या इंग्रज सैनिकांचे अंत्यसंस्कार याच परिसरात करण्यात आले होते..Premium|Somnath Swabhiman Parv : हजार वर्षांच्या संघर्षानंतरही अढळ सोमनाथ; स्वाभिमान पर्वातून इतिहासाचे स्मरण.५. सूरज कुंड पार्कशहराच्या मध्यभागी असलेले हे पार्क पर्यटकांसाठी विरंगुळ्याचे उत्तम ठिकाण आहे. १७१४ मध्ये जवाहर लाल नावाच्या व्यापाऱ्याने या कुंडाची निर्मिती केली होती. या पार्कच्या सभोवताली अनेक प्राचीन मंदिरे आहेत. शहाजहानच्या काळातील बाबा मनोहर नाथ यांचे मंदिर हे येथील मुख्य आकर्षण आहे.६. पांडव मंदिरहे मंदिर मेरठच्या सरधना तहसीलमध्ये काली आणि हिंडन नद्यांच्या मध्ये वसलेले आहे. असे मानले जाते की, हस्तिनापूरहून लाक्षागृहाकडे जाताना पांडवांनी येथे शिवलिंगाची स्थापना केली होती. येथे भक्तांसाठी राहण्याची उत्तम सोय असून मंदिराचा परिसर अत्यंत शांत आणि नयनरम्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.