सुषमा स्वराजांचे अखेरचे आश्वासन मुलीकडून पूर्ण, पाहा कोणते...

नवी दिल्ली : माजी दिवंगत परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांचे अखेरचे आश्वासन त्यांची मुलगी बांन्सुरी हिने पूर्ण केले आहे.

@sushmaswaraj Bansuri has fulfilled your last wish. She called on Mr.Harish Salve and presented the One Rupee coin that you left as fees for Kulbhushan Jadhav's case. pic.twitter.com/eyBtyWCSUD

— Governor Swaraj (@governorswaraj) September 27, 2019