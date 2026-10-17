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Political Earthquake : ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आणखी एका पक्षात उभी फूट! १२ पैकी ८ आमदार भाजपच्या गोटात; विधानसभेतील समीकरणे बदलली!

१२ पैकी ८ आमदारांचा गट वेगळा होत थेट भाजपमध्ये विलीन; विधानसभा अध्यक्षांनी दिली अधिकृत मान्यता, राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ
Vertical Split in Another Party Ahead of Elections! 8 Out of 12 MLAs Join BJP Camp; Assembly Equations Changed!

Vertical Split in Another Party Ahead of Elections! 8 Out of 12 MLAs Join BJP Camp; Assembly Equations Changed!

Sakal

विनयन वाघमारे
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निवडणुकीच्या रणधुमाळीत राजकारणात आणखी एका प्रादेशिक पक्षात मोठी आणि अनपेक्षित फूट पडल्याची खळबळजनक घटना समोर आली आहे. सत्ताधारी आघाडीतील प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या युनायटेड डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या (UDP) १२ पैकी तब्बल ८ आमदारांनी बंडखोरी करत भारतीय जनता पक्षात (BJP) अधिकृत प्रवेश केला आहे.

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