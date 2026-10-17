Political Earthquake : ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आणखी एका पक्षात उभी फूट! १२ पैकी ८ आमदार भाजपच्या गोटात; विधानसभेतील समीकरणे बदलली!

निवडणुकीच्या रणधुमाळीत राजकारणात आणखी एका प्रादेशिक पक्षात मोठी आणि अनपेक्षित फूट पडल्याची खळबळजनक घटना समोर आली आहे. सत्ताधारी आघाडीतील प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या युनायटेड डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या (UDP) १२ पैकी तब्बल ८ आमदारांनी बंडखोरी करत भारतीय जनता पक्षात (BJP) अधिकृत प्रवेश केला आहे. .या मोठ्या राजकीय उलथापालथीला विधानसभा अध्यक्षांनीही तातडीने कायदेशीर मान्यता दिली असून, यामुळे विधानसभेत भाजपचे संख्याबळ एका रात्रीत थेट १० वर पोहोचले आहे..Vidhan Bhavan Row : विधानभवनात व्हिजिटर पासेसवरून मोठा वाद! उपसभापती सचिन अहिर आणि उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडेंच्या अधिकारांना कात्री.दोन तृतीयांश आमदार एकत्र; पक्षांतर बंदीचा अडथळा दूरपक्षांतर बंदी कायद्यानुसार होणारी संभाव्य अपात्रतेची कारवाई टाळण्यासाठी युडीपीच्या १२ पैकी दोन तृतीयांश, म्हणजेच ८ आमदारांनी अत्यंत गुप्तपणे हालचाली केल्या. या सर्व आमदारांनी एकत्र येत स्वतंत्र गट स्थापन केला आणि थेट भाजपमध्ये विलीन होण्याचा प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्षांसमोर ठेवला. अध्यक्षांनी सर्व कायदेशीर पडताळणी पूर्ण करून या विलीनीकरणावर शिक्कामोर्तब केले. या मोठ्या राजकीय भूकंपामुळे मूळ पक्षात आता केवळ ४ च आमदार शिल्लक राहिले आहेत..विधानसभेत भाजपची ताकद पाच पटीने वाढलीमेघालय विधानसभेत नॅशनल पीपल्स पार्टीच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत असून, आतापर्यंत तेथे भाजपचे केवळ दोनच आमदार होते. मात्र, एकाच झटक्यात ८ आमदार मिळाल्यामुळे विधानसभेत भाजपची ताकद पाच पटीने वाढली आहे. .प्रादेशिक पक्षाला खिंडार पाडून भाजपने आपले स्थान मजबूत केल्यामुळे, सत्तेतील वाटा आणि आगामी राजकीय समीकरणांवर भाजपचा थेट वरचष्मा राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.