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Lakshman Pahadi: रोपवेने पोहोचा त्या पहाडावर जिथे लक्ष्मणाने केला होता ११ वर्षे अखंड पहारा; जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

चित्रकूटच्या पवित्र पर्वतरांगांतील लक्ष्मण पहाडीवर ११ वर्षे अखंड पहारा, निद्रा-नारी-अन्नाचा त्याग करून मेघनाथ वधासाठी केलेल्या तपश्चर्येची अद्भुत गाथा
Cable Car Propulsion Metrics: Auditing the Capacity and Tariff Structures of the Chitrakoot Ropeway

Cable Car Propulsion Metrics: Auditing the Capacity and Tariff Structures of the Chitrakoot Ropeway

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशच्या सीमेवर वसलेली पावन धर्मनगरी चित्रकूट ही प्रभू श्रीरामांची मुख्य तपोभूमी मानली जाते. पौराणिक मान्यतेनुसार, प्रभू श्रीरामांनी आपल्या १४ वर्षांच्या वनवासातील तब्बल साडेअकरा वर्षे चित्रकूटच्या जंगलातच व्यतीत केली होती.

याच चित्रकूटमध्ये एक अशी रहस्यमय आणि ऐतिहासिक टेकडी आहे, जिथे राहून लक्ष्मणजींनी प्रभू श्रीराम आणि माता जानकीच्या सुरक्षेसाठी अहोरात्र पहारा दिला होता. या पवित्र जागेला 'लक्ष्मण पहाडी' (Laxman Pahari) म्हणून ओळखले जाते. या पहाडीवर लक्ष्मणजींनी आपल्या निद्रेचा त्याग करून साडेअकरा वर्षे कठोर तपस्या केली होती. या ठिकाणी आजही लक्ष्मणजींचे पावन पाऊलखुणा पाहायला मिळतात.

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