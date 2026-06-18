Lakshman Pahadi: रोपवेने पोहोचा त्या पहाडावर जिथे लक्ष्मणाने केला होता ११ वर्षे अखंड पहारा; जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशच्या सीमेवर वसलेली पावन धर्मनगरी चित्रकूट ही प्रभू श्रीरामांची मुख्य तपोभूमी मानली जाते. पौराणिक मान्यतेनुसार, प्रभू श्रीरामांनी आपल्या १४ वर्षांच्या वनवासातील तब्बल साडेअकरा वर्षे चित्रकूटच्या जंगलातच व्यतीत केली होती. याच चित्रकूटमध्ये एक अशी रहस्यमय आणि ऐतिहासिक टेकडी आहे, जिथे राहून लक्ष्मणजींनी प्रभू श्रीराम आणि माता जानकीच्या सुरक्षेसाठी अहोरात्र पहारा दिला होता. या पवित्र जागेला 'लक्ष्मण पहाडी' (Laxman Pahari) म्हणून ओळखले जाते. या पहाडीवर लक्ष्मणजींनी आपल्या निद्रेचा त्याग करून साडेअकरा वर्षे कठोर तपस्या केली होती. या ठिकाणी आजही लक्ष्मणजींचे पावन पाऊलखुणा पाहायला मिळतात..मेघनाथ वधाचे रहस्य आणि बाल्मिकी ऋषींचा सल्लालक्ष्मण पहाडीचे पुजारी आशिष दास यांनी या पवित्र स्थळाचा रंजक इतिहास सांगितला आहे. वनवासाला निघाले असताना भगवान राम, माता सीता आणि लक्ष्मणजी सर्वप्रथम महर्षी बाल्मिकी यांच्या आश्रमात गेले होते. जेव्हा श्रीरामांनी राहण्यासाठी योग्य जागेबद्दल विचारले, तेव्हा बाल्मिकी ऋषींनी ‘चित्रकूट गिरि करहु निवासू , तहँ तुम्हार सब भाँति सुपासु’ असे म्हणत चित्रकूटमध्ये राहण्याचा सल्ला दिला होता.त्यानंतर, भगवान राम आणि माता सीता टेकडीच्या खाली कुटी बनवून राहत असत, तर लक्ष्मणजी वर टेकडीवरून वीर योद्ध्याप्रमाणे चारी दिशांवर लक्ष ठेवून पहारा देत असत. रावणाचा मुलगा मेघनाथ (इंद्रजित) याला मारण्यासाठी अशी अट होती की, जो पुरुष सलग ११ वर्षे निद्रा, नारी आणि अन्न या तिन्हींचा त्याग करेल, तोच त्याचा वध करू शकेल. मेघनाथची पत्नी सती सुलोचना हिला मिळालेल्या या वरदानामुळेच, लक्ष्मणजींनी या पहाडीवर ११ वर्षे न झोपता कडक तपश्चर्या केली आणि पुढे जाऊन मेघनाथाचा वध केला..रहस्यांनी वेढलेली लक्ष्मण पहाडी अन् ७०० वर्षे जुने मंदिरचित्रकूटमधील भगवान कामतानाथ (कामदगिरी) परिक्रमा मार्गावर येणारी ही लक्ष्मण पहाडी अनेक भौगोलिक आणि आध्यात्मिक रहस्यांनी भरलेली आहे:वास्तुशिल्पाचे रहस्य: या पहाडीचे भौगोलिक वैशिष्ट्य असे आहे की, तुम्ही कोणत्याही कोनातून (Angle) किंवा दिशेने पाहिले, तरी या पहाडीचा मुख्य भाग तुमच्या समोर अगदी थेट (सरळ) असल्यासारखाच दिसतो. येथून चारी दिशांवर अचूक आणि तीक्ष्ण नजर ठेवता येत असे.प्राचीन मंदिर: पहाडीच्या माथ्यावर सुमारे ७०० वर्षे जुने प्राचीन मंदिर आहे, ज्यामध्ये लक्ष्मणजी हातामध्ये धनुष्यबाण घेऊन 'वीर आसनात' विराजमान आहेत.बारमाही विहीर : या पहाडीवर एक प्राचीन विहीर असून, अत्यंत उंचावर असूनही यामध्ये वर्षाचे बाराही महिने पाणी उपलब्ध असते, जे भाविकांसाठी एक मोठे आश्चर्य आहे..रोपवे (Rowpay) सुविधा आणि वेळलक्ष्मण पहाडीच्या शिखरावर जाण्यासाठी भाविकांसाठी पायऱ्यांसोबतच आधुनिक रोपवेची (Cable Car) सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे:वेळापत्रक: हा रोपवे सकाळी ७:०० वाजेपासून ते संध्याकाळी ५:३० वाजेपर्यंत भाविकांच्या सेवेत सुरू असतो.तिकीट दर: रोपवेने येण्या-जाण्यासाठी मोठ्या व्यक्तींसाठी ७५ रुपये, तर लहान मुलांसाठी ४० रुपये शुल्क आकारले जाते. जे भाविक रोपवेने जाऊ इच्छितात, ते या सुविधेचा आनंद घेऊ शकतात, तर इतर भाविक पायऱ्यांच्या मार्गानेही वर जाऊ शकतात.चित्रकूट धाममध्ये कामदगिरी परिक्रमेसाठी येणारे हजारो भाविक लक्ष्मण पहाडीला भेट देऊन, तेथील रोप-वेचा थरार अनुभवत लक्ष्मणजींच्या चरणचिन्हांचे दर्शन घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.