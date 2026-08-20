Mehbooba Mufti: जम्मू काश्मीर भरताचाच अविभाज्य भाग म्हटलेल्या अमेरिकेच्या राजदूतांवर महबूबा मुफ्ती नाराज, स्पष्ट शब्दांत म्हणाल्या...

अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांच्या श्रीनगर दौऱ्यानंतर पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या अध्यक्ष आणि जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यांनी या दौऱ्यांवरून तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नांचे निवारण अमेरिकेकडून होऊ शकत नाही, या मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या मताशी आपण पूर्णपणे सहमत असल्याचे मुफ्ती यांनी स्पष्ट केले. मात्र, २०१९ नंतर विदेशी पाहुण्यांचे दौरे केवळ पूर्वनियोजित आणि औपचारिक स्वरूपाचे झाले असून त्यांना स्थानिक जनतेशी किंवा समाजातील विविध घटकांशी संवाद साधू दिला जात नाही, अशी टीका त्यांनी केली..श्रीनगर दौऱ्यादरम्यान अमेरिकन राजदूत सर्जिओ गोर यांनी ओमर अब्दुल्ला यांची भेट घेतली होती आणि जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे नमूद करत अमेरिकेची ट्रॅव्हल ॲडव्हायझरी शिथिल करण्याचे संकेत दिले होते..J&K High Court Bench: लडाखमध्ये जम्मू-काश्मीर हायकोर्टची बेंच स्थापन होणार! केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय, नागरिकांना मोठा दिलासा .यावर बोलताना महबूबा मुफ्ती यांनी सांगितले की, २०१९ पूर्वी जेव्हा विदेशी राजदूत येत असत, तेव्हा ते व्यापारी, पर्यटन क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि सामान्य लोकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधत. मात्र आता पाहुणे केवळ मुख्यमंत्री किंवा राज्यपालांना भेटतात, दाल सरोवरात शिकारा सफारी करतात आणि निघून जातात, ज्यामुळे जमिनीवरील खरी परिस्थिती समोर येत नाही..जम्मू-काश्मीरच्या अंतर्गत समस्यांचे निराकरण फक्त नवी दिल्लीच करू शकते आणि वाशिंग्टन यात काहीही करू शकत नाही, यावर भर देत मुफ्ती यांनी ओमर अब्दुल्ला यांनी या भेटीदरम्यान काश्मीरमधील जनतेच्या व्यथा मांडायला हव्या होत्या, असे म्हटले..Pune Noise Control: डीजे मुक्त गणेशोत्सवासाठी पुणे पोलिसांचा साऊंड तपासणी उपक्रम; कर्णकर्कश ध्वनी रोखण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक.याशिवाय, अमेरिकेने जम्मू-काश्मीरला भारताचा महत्त्वाचा भाग म्हटल्याबद्दल मुफ्ती यांनी अमेरिका भारताची 'मालक' नसल्याचे सांगत त्यांच्या प्रमाणपत्राची आपल्याला गरज नसल्याचे नमूद केले. जगभरात अमेरिकेने जिथे कुठे हस्तक्षेप केला, तिथे केवळ विध्वंस झाला असल्याचा आरोप त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.