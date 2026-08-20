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Mehbooba Mufti: जम्मू काश्मीर भरताचाच अविभाज्य भाग म्हटलेल्या अमेरिकेच्या राजदूतांवर महबूबा मुफ्ती नाराज, स्पष्ट शब्दांत म्हणाल्या...

Omar Abdullah Washington Kashmir solution: श्रीनगर दौऱ्यादरम्यान अमेरिकन राजदूत सर्जिओ गोर यांनी ओमर अब्दुल्ला यांची भेट घेतली होती आणि जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे नमूद केले होते.
Mehbooba Mufti

Mehbooba Mufti

esakal

संतोष कानडे
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अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांच्या श्रीनगर दौऱ्यानंतर पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या अध्यक्ष आणि जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यांनी या दौऱ्यांवरून तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नांचे निवारण अमेरिकेकडून होऊ शकत नाही, या मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या मताशी आपण पूर्णपणे सहमत असल्याचे मुफ्ती यांनी स्पष्ट केले.

मात्र, २०१९ नंतर विदेशी पाहुण्यांचे दौरे केवळ पूर्वनियोजित आणि औपचारिक स्वरूपाचे झाले असून त्यांना स्थानिक जनतेशी किंवा समाजातील विविध घटकांशी संवाद साधू दिला जात नाही, अशी टीका त्यांनी केली.

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