Gujarat Election : पाकिस्तानसह तीन देशांतील अल्पसंख्याकांना मिळणार नागरिकत्व

निवडणूक आयोग एक नोव्हेंबर 22 ला गुजरात विधानसभा निवडणुकीची घोषणा करू शकतो. ही निवडणूक दोन टप्प्यांत होऊ शकते. याआधीच गुजरातमध्ये भाजपची नवी खेळी पाहयला मिळत आहे. पाकिस्तानसह तीन देशांतील अल्पसंख्याकांना आता राज्यातील नागरिकत्व मिळणार आहे.(MHA to grant citizenship to minorities from Pak Afghanistan and Bangladesh in 2 Gujarat districts )

केंद्र सरकारने अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या गुजरातमधील दोन जिल्ह्यात राहणाऱ्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांना भारताचे नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष बाब म्हणजे केंद्र सरकारने वादग्रस्त नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 (CAA) अंतर्गत नव्हे तर नागरिकत्व कायदा 1955 अंतर्गत नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, गुजरातमधील आनंद आणि महेसाणा जिल्ह्यांतील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांना नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 6 नुसार भारतात राहण्याची परवानगी दिली जाईल. 1955 आणि नागरिकत्व नियम, 2009. नागरिक म्हणून नोंदणी करण्याची किंवा नागरिकत्व बहाल करण्याची परवानगी असेल.

कसे मिळणार नागरिकत्व?

गुजरातच्या दोन जिल्ह्यांमध्ये राहणाऱ्या अशा लोकांना त्यांचे अर्ज ऑनलाइन भरावे लागतील, त्यानंतर जिल्हाधिकारी त्याची जिल्हा स्तरावर पडताळणी करतील. अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी आपला अहवाल अर्जासह केंद्र सरकारला पाठवतील.

अधिसूचनेनुसार, संपूर्ण प्रक्रियेनंतर जिल्हाधिकारी भारतीय नागरिकत्व प्रदान करतील आणि त्यासाठी प्रमाणपत्र जारी करतील. जिल्हाधिकार्‍याने ऑनलाइन तसेच लेखी नोंदणी ठेवली जाईल.

यासोबतच, जरातमधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकार युनिफॉर्म सिव्हिल कोड अर्थात, समान नागरी कायदा आणण्याची घोषणा करू शकतं.

समान नागरी कायद्याचा मुद्दा नेहमीच भाजपच्या अजेंड्यामध्ये राहिला आहे. 1989च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने पहिल्यांदा समान नागरी कायद्याचा मुद्दा आपल्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट केला होता. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातही भाजपनं समान नागरी कायद्याचा पुनरुच्चार केला होता. जोपर्यंत समान नागरी कायदा लागू होत नाही, तोपर्यंत स्त्री-पुरुष समानता येऊ शकत नाही, असं भाजपचं मत आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयोग एक नोव्हेंबर 22 ला गुजरात विधानसभा निवडणुकीची घोषणा करू शकतो. ही निवडणूक दोन टप्प्यांत होऊ शकते. पहिल्या टप्प्यासाठी एक ते दोन डिसेंबर आणि दुसऱ्या टप्प्यासाठी चार ते पाच डिसेंबर रोजी मतदान होईल. तर, निकाल 8 डिसेंबरला जाहीर होईल, अशा तारखा असण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे. निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होताच गुजरातमध्ये आचारसंहिता लागू होईल.