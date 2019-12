दिल्लीत पुन्हा आगीचे तांडव; 9 जण ठार

नवी दिल्ली : दिल्लीत आगीच्या घटनेमुळे पुन्हा नऊ जणांना जीव गमवावा लागला आहे. एका कपड्याच्या गोदामाला लागलेल्या आगीत 9 जण ठार झाले आहेत तर 10 जण जखमी झाले आहेत. यातील काही जण गंभीर असल्यामुळं मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. मध्यरात्रीच्या घटनेनंतर आगा आटोक्यात आणली असली तरी, तोपर्यंत 9 जणांचा मृत्यू झाला.

#UPDATE Delhi Fire Department: 9 people died in the fire which broke out in a cloth godown in Kirari late last night. https://t.co/PXShLLo593

— ANI (@ANI) December 23, 2019