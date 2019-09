मध्य प्रदेश : हवाई दलाचे 'मिग 21' कोसळले; दोन्ही पायलट सुखरूप

भिंड/ग्वाल्हेर : भारतीय हवाई दल (आयएएफ) हे अनेक अत्याधुनिक लढाऊ विमानांनी सुसज्ज आहे. मिग, सुखोई, मिराग, तेजस, बोईंग, जॅग्वार यांचा समावेश आयएएफच्या ताफ्यात आहे. मात्र, मिग-21 चे अपघात होण्याचे प्रकार वारंवार घडत असल्याचे आपण पाहतो.

भारतीय हवाई दलाचे 'मिग 21' हे प्रशिक्षणासाठी वापरण्यात येणारे विमान मध्य प्रदेशमधील भिंड जिल्ह्यात कोसळले. दोन्ही वैमानिक विमानातून सुखरूप बाहेर पडले असून, त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

Madhya Pradesh: MiG 21 Trainer aircraft of the Indian Air Force crashed in Gwalior, today. Both the pilots, including a Group Captain and a squadron leader, managed to eject safely. pic.twitter.com/D379hDNqJM

