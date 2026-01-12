Lotus Valley: इंदूरमध्ये मिनी काश्मीर? लोटस व्हॅलीसमोर कुलू मनालीही फिके, पर्यटकांची मिळतेय मोठी पसंती

जेव्हा आपण भारतातील सुंदर दऱ्यांचा किंवा 'व्हॅली'चा विचार करतो, तेव्हा काश्मीरची 'व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स' किंवा हिमाचलमधील पर्वतरांगा डोळ्यासमोर येतात. मात्र, मध्य प्रदेशातील मिनी मुंबई म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इंदूर शहरातही एक अशी जागा आहे, जिचे सौंदर्य पाहून तुम्ही काश्मीरलाही विसरून जाल. या जागेचे नाव आहे 'लोटस व्हॅली'. निसर्गाचा हा अनमोल ठेवा इतका विलोभनीय आहे की स्थानिक लोक याला प्रेमाने 'मिनी काश्मीर' असेही संबोधतात..कुठे आहे ही लोटस व्हॅली?देशातील सर्वात स्वच्छ शहर असलेल्या इंदूरपासून साधारण २५ किलोमीटर अंतरावर गुळावत नावाचे एक छोटेसे गाव आहे. याच गावात ही सुंदर लोटस व्हॅली वसलेली आहे. अनेक पर्यटक याला 'गुळावत व्हॅली' या नावानेही ओळखतात. ही व्हॅली सुमारे ३०० एकर परिसरात पसरलेली असून, आशियातील सर्वात मोठी लोटस व्हॅली म्हणून तिने आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे..काय आहे या ठिकाणाचे वैशिष्ट्य?लोटस व्हॅलीचे मुख्य आकर्षण म्हणजे येथील ३०० एकर पसरलेल्या जलाशयात फुललेली कोट्यवधी कमळाची फुले. जेव्हा ही कमळे पूर्ण बहरात असतात, तेव्हा तो नजारा पाहण्यासारखा असतो. या तलावात स्थानिक शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर कमळाची शेती करतात आणि इथूनच कमळाची फुले देशाच्या विविध भागांत विक्रीसाठी पाठवली जातात. तलावाच्या काठावर असलेला बांबूचा दाट बगीचा या जागेच्या सौंदर्यात अधिकच भर घालतो..प्री-वेडिंग फोटोशूटसाठी ठरतेय 'हॉटस्पॉट'आपल्या नितांत सुंदर वातावरणामुळे लोटस व्हॅली हे ठिकाण प्री-वेडिंग फोटोशूटसाठी मध्य प्रदेशातील सर्वात लोकप्रिय ठिकाण बनले आहे. केवळ इंदूरच नव्हे, तर राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून जोडपे येथे आपले आयुष्यभरातील संस्मरणीय क्षण कॅमेऱ्यात टिपण्यासाठी येतात. तलावाच्या काठी असलेले झुलते पूल आणि खास बनवलेले झोपाळे फोटोशूटसाठी अतिशय उत्तम पार्श्वभूमी देतात..भेट देण्यासाठी सर्वोत्तम वेळ आणि मार्गलोटस व्हॅलीची खरी सुंदरता पावसाळ्यात आणि हिवाळ्याच्या सुरुवातीला पाहायला मिळते. सूर्योदय आणि सूर्यास्ताच्या वेळी तलावाच्या पाण्यात उमटणारे सूर्याचे प्रतिबिंब आणि कमळांचा सुगंध पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करतो..येथे पोहोचणे अतिशय सोपे आहे. इंदूर रेल्वे स्टेशन किंवा विमानतळावर उतरल्यानंतर तुम्ही खाजगी टॅक्सी किंवा बसने गुळावत गावापर्यंत पोहोचू शकता. हे ठिकाण यशवंत सागर तलावाच्या बॅकवॉटर परिसरात असल्याने येथील हवामान वर्षभर आल्हाददायक असते.जर तुम्हाला शहराच्या गजबजाटापासून दूर निसर्गाच्या कुशीत काही निवांत क्षण घालवायचे असतील, तर इंदूरची ही लोटस व्हॅली तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय आहे. येथील हिरवळ आणि कमळांचा गालिचा तुम्हाला नक्कीच काश्मीरची आठवण करून देईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.