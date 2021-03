Video: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर बनले 'कॅप्टन'; टेरिटोरियल आर्मीत मंत्र्याला पहिल्यांदाच मिळालं पद

नवी दिल्ली

केंद्रीय अर्थराज्य मंत्री आणि भाजपा खासदार अनुराग ठाकूर टेरिटोरियल आर्मीमध्ये कॅप्टन बनले आहेत. २०१६ मध्ये टेरिटोरियल आर्मीमध्ये लेफ्टनंट झालेल्या ठाकूर यांना आता कॅप्टनपदाचा बहुमान देण्यात आला आहे. अनुराग ठाकूर असे पहिले खासदार आणि मंत्री आहेत ज्यांना हा बहुमान मिळाला आहे.

#WATCH MoS Finance & Corporate Affairs Anurag Thakur becomes the first serving (BJP MP in current government) and Minister to become Captain in the Territorial Army as a regular commissioned officer.

He was commissioned into the TA in July 2016 as a Lieutenant. pic.twitter.com/r7pbiAM1dL

— ANI (@ANI) March 10, 2021