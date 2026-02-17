Priyank Kharge : 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा दैत्यासारखा, भाजप त्या दैत्याची सावली'; काँग्रेस अध्यक्षांच्या मुलाची जहरी टीका

बंगळूर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) हा दैत्यासारखा असून भाजप हा त्या दैत्याची सावली आहे. सावलीशी लढण्यापेक्षा दैत्याशीच लढले पाहिजे, अशी घणाघाती टीका मंत्री प्रियांक खर्गे (Priyank Kharge) यांनी केली. बंगळुरातील गांधी भवन येथे आयोजित पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रमात ते बोलत होते..ते म्हणाले, ‘‘संघप्रमुख धर्मरक्षणासाठी तीन मुले जन्माला घाला असे सांगतात; मात्र स्वतः ब्रह्मचारी राहतात. हा कसला धर्मरक्षणाचा प्रकार? तसेच संघाकडे येणाऱ्या देणग्यांबाबत पारदर्शकता नाही. आरएसएसने नोंदणी करणे आवश्यक असून लवकरच ती करावी लागेल; अन्यथा मीच ती करायला लावेन.’’.MPSC Result : क्लास वन अधिकारी होऊन केले वडिलांचे स्वप्न पूर्ण, सातारारोडच्या कन्येची भरारी; MPSC परीक्षेत राज्यात पटकावला नववा क्रमांक.दरम्यान, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांनी खर्गे यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेतला. संघ परिवारावरील द्वेषातूनच हे विधान करण्यात आले असून ते बेजबाबदार, अविवेकी आणि उडाणटप्पूपणा आहे, अशी टीका त्यांनी केली. आरएसएसचे शंभर वर्षातील कार्य, समाज निर्मितीतील योगदान आणि देशबांधणीतली भूमिका मंत्री खर्गे समजून घेत नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला..विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनीही खर्गे यांना प्रत्युत्तर दिले. आरएसएसला शिवीगाळ करून पक्षश्रेष्ठींना खूश करण्याचा आणि अधिक सत्तास्थाने मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. चार दशकांपासून कल्याण कर्नाटकातील जनतेच्या आशीर्वादाने सत्तेत राहूनही विकासाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांना जनता लवकरच धडा शिकवेल, असा इशाराही त्यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.