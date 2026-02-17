देश

Priyank Kharge : 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा दैत्यासारखा, भाजप त्या दैत्याची सावली'; काँग्रेस अध्यक्षांच्या मुलाची जहरी टीका

Priyank Kharge’s Strong Attack on RSS and BJP : बंगळुरातील गांधी भवनात आयोजित पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रमात मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी आरएसएस आणि भाजपवर तीव्र टीका केली. संघाच्या नोंदणी व देणगी पारदर्शकतेवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
बंगळूर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) हा दैत्यासारखा असून भाजप हा त्या दैत्याची सावली आहे. सावलीशी लढण्यापेक्षा दैत्याशीच लढले पाहिजे, अशी घणाघाती टीका मंत्री प्रियांक खर्गे (Priyank Kharge) यांनी केली. बंगळुरातील गांधी भवन येथे आयोजित पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रमात ते बोलत होते.

