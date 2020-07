शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार; वाचा नव्या मंत्र्यांची नावे!

भोपाळ : मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळमध्ये मोठ्या राजकीय घडामोडी घडत आहेत. त्यानंतर आता मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार आज (गुरुवार) झाला. नव्या मंत्र्यांचा शपथविधी सोहळा पार पडला.

शिवराजसिंह चौहान यांच्या मंत्रिमंडळात अनेक चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे यातून काही नेतेमंडळी आनंदित आहेत तर काही पक्षावर नाराज आहेत. कमलनाथ सरकारमध्ये मंत्रिपद मिळाले नसल्याने ज्येष्ठ नेते बिसाहूलाल सिंह यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकत भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांच्या या पक्षनिष्ठेमुळे त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश होत आहे.

Madhya Pradesh: Imarti Devi, Prabhuram Choudhary (pic 2), and Pradhuman Singh Tomar (pic 3) take oath as Cabinet Ministers at Raj Bhawan in Bhopal. pic.twitter.com/EeSSdELZJQ

— ANI (@ANI) July 2, 2020