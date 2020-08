नवी दिल्ली - देशात कोरोनावर मात करणाऱ्यांची संख्या सक्रिय रूग्णसंख्येच्या ३.४ टक्‍क्‍यांनी जास्त असून बरे होण्याचा दर (रिकव्हरी दर) ७५ टक्‍क्‍यांच्या पुढे व मृत्युदर १.५८ टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरल्याचा दावा आरोग्य मंत्रालयाने केला. ‘रिकव्हरी’ दरामध्ये गेल्या २५ दिवसांत १०० टक्‍क्‍यांची वाढ झाल्याचेही सांगण्यात आले. आरोग्य सचिव राजेश भूषण, नीती आयोगाचे व्ही. के. पॉल व भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन परिषदेचे (आयसीएमआर) डॉ. बलराम भार्गव यांनी सांगितले की, भारतातील कोरोनाचा मृत्यूदर जगात सर्वांत कमी आहे. मागच्या २४ तासांत कोरोनामुळे संसर्ग झालेल्यांची संख्या ६४०० ने कमी झाली. सक्रिय रूग्णांपैकी फक्त १०९२ लोक अतीदक्षता वॉर्डांत तर, ०.२९ टक्के रूग्ण व्हेंटीलेटरवर व २.७ टक्के ऑक्‍सिजनवर आहेत. देशात कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांपैकी ६९ टक्के पुरूष व ३१ टक्के महिला आहेत. यातील ३६ टक्के रूग्ण ४५ ते ६० वर्षे व ५१ टक्के ६० वर्षांवरील आहेत. नियम पाळणाऱ्या भारतीयांची संसर्गाला हरविण्याची क्षमता दिवसेंदिवस वाढणे समाधानकारक आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप भार्गव म्हणाले की आतापावेतो ती कोटी ६० लाख लोकांची चाचणी पूर्ण झाली आहे. देशात रोज १० लाखांहून जास्त करोना चाचण्या होत आहेत. १५ मार्चला हा आकडा एका दिवसाला केवळ १००० होता. देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा केवळ बालक, युवक किंवा ज्येष्ठ नागरिकांमध्येच कोरोना संक्रमण अधिक आहे असे नव्हे. जे बेजबाबदार लोक तोंडाला मास्क लावत नाहीत, तेच भारतात कोरोना पसरवत आहेत.

-राजेश भूषण, केंद्रीय आरोग्य सचिव जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा देशातील स्थिती (मंगळवार दुपारपर्यंत)

७ लाख ०४ हजार ३४८ - सक्रिय रूग्ण

२४. ४ लाख - बरे झालेले

६६ हजार ५५०- गेल्या २४ तासांत बरे झालेले

७ लाख ०४ हजार ३४८ - सध्याचे सक्रिय रूग्ण

७५.९२ टक्के - बरे होण्याचे प्रमाण

१.५८ टक्के - मृत्युदर

