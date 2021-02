आंतरधर्मीय विवाह रोखण्यासाठी धर्मांतर बंदी कायदा?; केंद्र सरकारने दिलं स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली : गेल्या काही महिन्यांपासून भाजपशासित राज्यांमध्ये 'लव्ह जिहाद'च्या कथित मुद्यांवरुन आंतरधर्मीय विवाहांना प्रतिबंध करणारे कायदे पारित केले गेले आहेत. अथवा लव्ह जिहाद कायद्याचा वटहूकुम काढण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये यासंबंधींच्या हालचाली दिसून आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या वतीनेच याप्रकारचा एखादा कायदा आणला जाईल का, अशा चर्चा दरम्यानच्या काळात सुरु होत्या. त्यावर आता केंद्र सरकारकडून माहिती देण्यात आली आहे.

Ministry of Home Affairs' (MHA) reply to a question in Lok Sabha states that the Central Government does not intend to propose a central Anti-Conversion Law to curb interfaith marriages.

