वृद्धाचा अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार अन् बाळाला जन्म

बलिया (उत्तर प्रदेश): एका 60 वर्षाच्या वृद्धाने 15 वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार केला होता. गर्भवती राहिलेल्या या पीडित मुलीने बाळाला जन्म दिला आहे, अशी माहिती पोलिसांनी आज (सोमवार) दिली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षी वृद्धाने अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केला होता. बलात्कारानंतर गद्वार पोलिस स्टेशनमध्ये तिच्या कुटुंबियानी तक्रार दाखल केली होती. मुलगी गर्भवती राहिलेल्या पीडित मुलीने आज मुलाला जन्म दिला आहे. 'पीडित मुलीच्या गावाशेजारी हा वृद्ध राहात होता. पीडित मुलीच्या घरी तो नेहमी येत होता. ओळखीचा फायदा घेत त्याने बलात्कार केला होता. या घटनेनंतर तक्रार दाखल करण्यात आली होती. पीडित मुलीची वैद्यकीय चाचणी करण्यात आल्यानंतर वृद्धाला अटक करण्यात आली आहे,' असेही पोलिसांनी सांगितले.

Web Title: Minor Girl Delivers Stillborn After 60 year old Man Rapes Her