नववीच्या पोरीनं शाळेत दिला बाळाला जन्म, गर्भवती असल्याचं कुणालाच समजलं नाही; नेमकं काय घडलं?

नववीत शिकणाऱ्या एका मुलीनं शाळेच्या स्वच्छतागृहातच एका बाळाला जन्म दिल्यानं खळबळ उडालीय. धक्कादायक बाब म्हणजे ज्या सरकारी शाळेत २० स्टाफ आहे, त्या स्टाफमध्ये १३ महिला असूनही कोणालाही ती गर्भवती असल्याचं माहिती नव्हतं आणि शंकाही आली नव्हती. कुटुंबियांनासुद्धा याबाबत कल्पना नसल्यानं सर्वांनाच धक्का बसला आहे. तेलंगनात ही घटना घडली असून या प्रकरणी पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात येणार आहे. सध्या मुलीसह बाळ रुग्णालयात असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. .अल्पवयीन मुलीने बुधवारी दुपारी बाळाला जन्म दिला. पण या घटनेची माहिती गुरुवारी समोर आली. कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगाच्या सदस्यांनी या प्रकरणी अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिलेत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी आयोगाला माहिती दिली नाही. त्यामुळे शाळेचे प्राचार्य, स्टाफ यांच्याविरोधात सुमोटो दाखल करण्यात येणार असल्याचंही आयोगाने म्हटलंय..कमिशन हवंय तुम्हाला? आतापर्यंत किती खाल्लं? न्यायमूर्तींनी IAS अधिकाऱ्याला झापलं, वकीलही शांत बसले; पाहा VIDEO.राज्यात अशा प्रकारच्या घटना घडणं हे खूपच दुर्दैवी आहे. डीसीपींना घटनास्थळी जाण्यास सांगण्यात आलंय. तसंच या प्रकरणी गुन्हा दाखल करायला सांगितलंय. डीसीपींकडून सविस्तर अहवाल दाखल करण्यात येईल. स्थानिक आरोग्य अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक महिन्याला मुलीच्या आरोग्याची तपासणी करायला हवी होती. पण असं वाटतं की काही तरी चुकीचं घडलंय आणि त्यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल असंही आयोगाने म्हटलं..कर्नाटकातील यादगिर जिल्ह्यातल्या शाहपूर इथं एका शाळेत ही घटना घडलीय. नववीत शिकणाऱ्या मुलीने बाळाला जन्म दिल्यानं खळबळ उडालीय. सरकारी शाळेत घडलेल्या या प्रकारानंतर सगळेच हादरले आहेत. १३ महिलांसह २० जणांचा स्टाफ असणाऱ्या शाळेत एकाही व्यक्तीला मुलगी गर्भवती असल्याचं समजलं नाही..बनावट कॉन्स्टेबल, ५ वर्षात स्वत:लाच प्रमोशन देत PI बनला; लग्नही झालं, पण एका चोरीने १० वर्षांचं बिंग फुटलं.मुलगी गर्भवती असल्याचं कसं समजलं नाही? याबाबत शाळेतील शिक्षकांनी उत्तर दिलं की जेव्हा ती बेंचवर बसायची तेव्हा स्कार्फने तिचं पोट झाकायची आणि नेहमी बॅग पोटावर धरायची. पालकांनीही आम्हाला कधी वाटलं नाही ती गर्भवती आहे असं उत्तर दिल्यानं अधिकाऱ्यांनाही धक्का बसला. जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिलेत.