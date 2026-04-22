नवरदेव ऐनवेळी फरार, नवरीचे लग्न धाकट्या दिराशी लावले, पण आता वडिलांच्या अजब मागणीने सगळेच चक्रावले

उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूरमध्ये एक धक्कादायक प्रकरण उघडकीस आले आहे. लग्नाच्या दोन दिवस आधी नवरदेव बेपत्ता झाल्याने खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, प्रतिष्ठा वाचवण्यासाठी नवरदेवाच्या वडिलांनी आपल्या धाकट्या मुलासोबत लग्न लावून दिले; मात्र त्यानंतर त्यांनी केलेल्या मागणीने सर्वांनाच धक्का बसला..मिळालेल्या माहितीनुसार, मिर्झापूरच्या देहात कोतवाली परिसरातील एका तरुणीचे लग्न गेल्या वर्षी ठरले होते. त्यानंतर साखरपुडाही पार पडला होता. २० एप्रिल २०२६ ही लग्नाची तारीख निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, लग्नाला अवघे दोन दिवस बाकी असताना नवरदेव बेपत्ता झाल्याचे समोर आले आणि एकच खळबळ उडाली..Sangli : गाजावाजा न करता लग्न उरकण्याची अट, पहिल्याच रात्री नवरी पळाली; नवरदेवाला १० लाखांचा चुना.लग्न रद्द झाल्यास समाजात बदनामी होईल, या भीतीने नवरदेवाच्या वडिलांनी आपल्या इतर तीन मुलांपैकी कोणीतरी संबंधित तरुणीशी लग्न करावे, अशी विनंती केली. त्यापैकी दोन मुलांनी नकार दिला; मात्र सर्वात धाकट्या मुलाने अखेर लग्नास होकार दिला..यानंतर २० एप्रिल रोजी हा विवाहसोहळा पार पडला. मात्र, लग्न झाल्यानंतर नवरदेवाचे संपूर्ण कुटुंबच मंडपातून फरार झाले. घाबरलेल्या मुलीच्या वडिलांनी वराच्या वडिलांशी संपर्क साधला असता, त्यांनी दिलेले उत्तर आणखी धक्कादायक होते. त्यांनी सांगितले की, लग्न झाले असले तरी मुलीची विदाई तेव्हाच होईल, जेव्हा मोठा मुलगा परत येईल, कारण खरा हक्कदार तोच आहे..Washim News: बनावट वधू बनून मुलाची फसवणूक; टोळी गजाआड, नवरीच्या सुटकेसाठी वरपित्याचे सिने स्टाइल अपहरण अन्....या विचित्र आणि संतापजनक प्रकारानंतर पीडित कुटुंबाने पोलिसांत धाव घेतली असून नवरदेवाच्या कुटुंबीयांविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणी तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. सध्या या घटनेची सर्वत्र जोरदार चर्चा सुरू आहे.