Mirzapur Lal Pedha: जर्मनीपर्यंत गाजतोय मिर्झापूरचा 'लाल पेढा'! शिल्पा शेट्टीलाही आवरला नाही मोह, जाणून घ्या रेसिपी

उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूर जिल्ह्यातील विंध्याचल परिसरातील प्रसिद्ध लाल पेढा आता देश-विदेशात ओळख निर्माण करत आहे. विंध्यवासिनी देवीच्या दर्शनासाठी येणारे लाखो भाविक प्रसाद म्हणून हा पेढा आवर्जून खरेदी करतात. अलीकडेच अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीनेही विंध्यवासिनी देवीचे दर्शन घेतल्यानंतर स्थानिक पंडांकडून लाल पेढा खरेदी करून त्याची प्रशंसा केली. या पेढ्याचे सांस्कृतिक आणि आर्थिक महत्त्व लक्षात घेऊन उत्तर प्रदेश सरकारने 'एक जिल्हा, एक व्यंजन' उपक्रमात त्याचा समावेश केला आहे..८० वर्षांची परंपरा; जर्मनीपर्यंत पोहोचली गोडीमिर्झापूरजवळील शिवपूर गाव हे लाल पेढ्याचे प्रमुख उत्पादन केंद्र मानले जाते. येथील पेढ्यांना भारतासह जर्मनीसारख्या देशांतूनही मागणी आहे.शिवपूरमधील राकेश मोदनवाल यांच्या कुटुंबाने सुमारे ८० वर्षांपूर्वी हा व्यवसाय सुरू केला. त्यांच्या पणजोबा गंगा प्रसाद यांनी या पेढ्याची सुरुवात केली होती. आज या व्यवसायाची चौथी पिढी काम पाहत आहे.शिवपूरमध्ये मुख्य रस्त्यावर आणि महामार्गालगत २० हून अधिक दुकाने आहेत. तसेच मजेहरा गाव परिसरातही अनेक डेअरी आणि पेढ्यांची दुकाने सुरू आहेत..असा तयार होतो खास लाल पेढाहा पेढा शुद्ध खोवा, साखर आणि वेलची यांच्या साहाय्याने तयार केला जातो. खोवा गॅस किंवा चुलीवर दीड ते दोन तास सतत भाजला जातो. त्यामुळे त्याला लालसर रंग, खमंग सुगंध आणि वेगळी चव प्राप्त होते.हा पेढा उपवासासाठीही योग्य मानला जात असल्याने नवरात्रीच्या काळात त्याला विशेष मागणी असते.काही वर्षांपूर्वी २५० ते ३०० रुपये किलो दराने विकला जाणारा हा पेढा आता सुमारे ४४० रुपये किलो दराने विकला जात आहे. प्रत्येक दुकानदार दररोज सुमारे दोन ते तीन हजार रुपयांची विक्री करतो..उत्तर प्रदेशातील इतर प्रसिद्ध पेढेमिर्झापूरच्या लाल पेढ्यासोबतच उत्तर प्रदेशातील इतर काही पेढेही प्रसिद्ध आहेत.मथुराचा पेढा : श्रीकृष्णाची नगरी मथुराचा पेढा देशभर लोकप्रिय आहे. फिकट तपकिरी रंगाचा हा पेढा बुरामध्ये घोळवून तयार केला जातो. बांके बिहारी मंदिरात याच पेढ्याचा प्रसाद अर्पण केला जातो.बनारसी लाल पेढा : वाराणसीतील लाल पेढ्यालाही मोठी परंपरा आहे. विशेषतः यूपी कॉलेज परिसरातील लाल पेढ्याला भौगोलिक मानांकन (GI Tag) मिळाले आहे.अहारचा पेढा : बुलंदशहर जिल्ह्यातील अहार आणि पौटा बादशहापूर येथील पेढ्यांचा इतिहास सुमारे १५० वर्षांचा आहे. तासनतास आटवलेल्या दुधापासून तयार होणारा हा पेढा आपल्या वेगळ्या चवीसाठी प्रसिद्ध आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.