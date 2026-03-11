Iran Missile Attack: सततच्या हल्ल्यांमुळे तणाव कायम; इराणकडून आखाती देशांवर क्षेपणास्त्र हल्ले, शस्त्रसंधी नाहीच!

तेहरान: इराणने मंगळवारी इस्राईल आणि आखाती देशांवर पुन्हा क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले चढवले. या सततच्या हल्ल्यांमुळे पश्चिम आशियातील तणाव वाढला असून जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. विशेषतः आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादीमिर पुतीन यांच्यात आज दूरध्वनीवरून चर्चा झाली..Teacher Promotion:टीईटी पात्र शिक्षकांचीच पदोन्नती! गुरुजींच्या संघटनांमध्ये मतभेद, अपात्र नेत्यांचा प्रशासनावर दबाव...संयुक्त अरब अमिरातीमधील (यूएई) दुबई आणि बहारीनमध्ये क्षेपणास्त्र हल्ल्याचा इशारा देणारे सायरन दिवसभर वाजत होते. सौदी अरेबियाने त्यांच्या तेलसमृद्ध पूर्व भागात दोन ड्रोन पाडल्याचे सांगितले, तर कुवेतच्या नॅशनल गार्डने सहा ड्रोन पाडल्याचा दावा केला आहे. दुसरीकडे, जेरुसलेम आणि तेल अवीवमध्येही स्फोटांचे आवाज ऐकू आल्याचे नागरिकांनी सांगितले. इराणने क्षेपणास्त्र डागल्याचे समजताच इस्राईलच्या संरक्षण यंत्रणेने प्रतिहल्ला करत ही क्षेपणास्त्रे हवेतच नष्ट केली..इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बगेर कालीबाफ यांनी आज सोशल मीडियावर आक्रमक भूमिका मांडली आहे. ‘‘अमेरिकेला युद्ध थांबवायचे आहे, मात्र आम्हाला युद्धविराम नकोच आहे. आक्रमणाला चोख प्रत्युत्तर दिले पाहिजे, जेणेकरून पुन्हा इराणवर हल्ला करण्याचा विचार कोणी करणार नाही,’’ असे कालीबाफ यांनी म्हटले आहे..Farming Success Story: पशुखाद्य निर्मितीत दिव्या यादवांची भरारी;‘कालेटेक’मधून यशस्वी उद्याेजकतेचा प्रवास, जिद्दीने शिक्षण पूर्ण करत बनल्या उद्याेजक!.फुटबॉलपटूंना ऑस्ट्रेलियात आश्रयइराणमध्ये युद्ध सुरू झाले तेव्हा आशियाई चषक स्पर्धेसाठी ऑस्ट्रेलियात गेलेल्या इराणच्या महिला फुटबॉल संघातील पाच खेळाडूंना ऑस्ट्रेलियाने राजकीय आश्रय दिला आहे. ऑस्ट्रेलियाचे गृहमंत्री टोनी बर्क यांनी ब्रिस्बेनमध्ये ही माहिती दिली. या खेळाडूंनी पहिल्या सामन्यापूर्वी इराणचे राष्ट्रगीत गाण्यास नकार दिला होता, ज्यामुळे त्या चर्चेत आल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.