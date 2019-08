...म्हणून भाजप नेते येणार अडचणीत

नवी दिल्ली : माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेते स्वामी चिन्मयानंद यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप करणारी कायदा शाखेचे शिक्षण घेणारी तरुणी संशयास्पदरीत्या बेपत्ता झाल्यानंतर आज राजस्थानात आढळून आली. या घटनेची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित तरुणीला आमच्यासमोर सादर करा, असे आदेश उत्तर प्रदेश सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे आता स्वामी चिन्मयानंद अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. आजच्या सुनावणीदरम्यान उत्तर प्रदेश सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी शुक्रवारीच ही तरुणी राजस्थानमध्ये आढळून आली असून, आज तिला आई-वडिलांच्या भेटीसाठी शहाजहॉंपूर येथे आणण्यात येईल, असे सांगितले. यावर न्या. आर. बानूमथी आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने संबंधित तरुणीला तुम्ही आमच्यासमोर कधी सादर करू शकता, अशी विचारणा वकिलांकडे केली. यावर वकिलांनीही संबंधित तरुणी ही पोलिसांच्या टीमसोबत असून, ती शहाजहॉंनपूरच्या दिशेने असून, नुकतीच ती फतेहपूरसिक्री येथे पोचली आहे, असे सांगितले. तसेच न्यायालयाने आदेश दिल्यास अडीच तासांमध्ये तिला येथे आणता येऊ शकेल, असे सांगितले. यावर न्यायालयाने संबंधित तरुणीस दिवसभरात आमच्यासमोर सादर करा, असे सांगितले. म्हणणे ऐकून घेणार आम्ही या तरुणीचे म्हणणे ईन कॅमेरा ऐकून घेऊ आणि त्यानंतर आदेश देऊ, असेही खंडपीठाने नमूद केले. दरम्यान वकिलांच्या संघटनेने या प्रकरणी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना पत्र लिहिले होते. यानंतर गोगोई यांनी स्वत:हून या प्रकरणाची दखल घेतली होती. दरम्यान, संबंधित तरुणीने व्हिडिओ क्‍लिप प्रसिद्ध करत चिन्मयानंद यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप केले होते. यानंतर ती संशयास्पदरीत्या गायब झाली होती. या व्हिडिओ क्‍लिपचे वृत्त माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर वकिलांच्या संघटनेने त्या विरोधात सरन्यायाधीशांकडे तक्रार केली होती. तसेच आपण स्वत:हून याची दखल घ्यावी, अशी विनंतीही त्यांनी केली होती.

