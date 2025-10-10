Mission Shakti: मिशन शक्ती'चा प्रभाव: एक दिवसासाठी 'पोलीस इन्स्पेक्टर' बनलेल्या मुस्कानने ऐकल्या लोकांच्या तक्रारी!

उत्तर प्रदेश सरकार सध्या महिला सुरक्षा, स्वावलंबन आणि सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाकांक्षी "मिशन शक्ती अभियान फेज-५.०" राबवत आहे. याच मोहिमेअंतर्गत, पोलीस यंत्रणा सक्रिय झाली आहे. महिला सुरक्षा पथके आणि महिला बीट पोलीस कर्मचारी सतत शाळा, महाविद्यालये, बस स्टँड, बाजारपेठा आणि मंदिरांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी भेटी देत आहेत..या भेटींदरम्यान, महिलांशी संवाद साधला जातो, त्यांना सुरक्षा, सन्मान आणि शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची माहिती दिली जाते. तसेच, सायबर गुन्ह्यांपासून कसे वाचावे आणि वेगवेगळ्या हेल्पलाइन क्रमांकांची माहितीही दिली जात आहे..याच मालिकेत, महिला सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी काल एक अनोखा उपक्रम राबवण्यात आला. जिल्ह्यातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये विद्यार्थिनींना सांकेतिकरित्या एका दिवसासाठी 'पोलीस निरीक्षक' बनवण्यात आले..सिव्हिल सर्विसेसची तयारी करणाऱ्या मुस्कानला मिळाली संधीगुरुवारी, बर्रा-६ येथे राहणारी मुस्कान चौहान या विद्यार्थिनीला एक दिवसासाठी पोलीस निरीक्षक बनवण्यात आले. पदवीचे शिक्षण घेत असलेली मुस्कान सध्या सिव्हिल सर्विसेसची (UPSC) तयारी करत आहे. बर्रा पोलीस ठाण्यात पोहोचल्यावर पोलीस निरीक्षक रवींद्र श्रीवास्तव, उपनिरीक्षक सुनीता यादव आणि इतर पोलीस कर्मचाऱ्यांनी मुस्कानचे स्वागत केले. त्यानंतर पोलीस निरीक्षकांनी तिला आपली टोपी (Cap) घालून खुर्चीवर बसवले..Pimpri Municipal Schools : महापालिका शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली; नावीन्यपूर्ण उपक्रमांचा प्रभाव.मुस्कानने ऐकल्या तक्रारीखुर्चीवर बसल्यावर मुस्कानने लोकांच्या तक्रारी शांतपणे ऐकून घेतल्या आणि त्यांच्या निवारणाचे (Solution) निर्देशही दिले. मुस्कान ही समाजसेवक संतोष सिंह चौहान यांची कन्या आहे आणि तिने १२ वी नंतर लगेचच यूपीएससीच्या तयारीला सुरुवात केली.या अनुभवानंतर मुस्कान म्हणाली की, "महिलांची सुरक्षा आणि शिक्षणाबाबत समाजात जागरूकता असणे खूप महत्त्वाचे आहे."'मिशन शक्ती'ने दिलेल्या या संधीमुळे मुस्कानला भविष्यात प्रशासकीय सेवांमध्ये जाण्यासाठी मोठी प्रेरणा मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.