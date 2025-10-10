देश

Mission Shakti: मिशन शक्ती'चा प्रभाव: एक दिवसासाठी 'पोलीस इन्स्पेक्टर' बनलेल्या मुस्कानने ऐकल्या लोकांच्या तक्रारी!

Women Empowerment: UPSC तयारी करणारी मुस्कान चौहान ‘मिशन शक्ती’ मोहिमेत एका दिवसासाठी पोलीस निरीक्षक बनली. तिने लोकांच्या तक्रारी ऐकून उपाय दिले आणि महिला सुरक्षा व सक्षमीकरणाबाबत जागरूकता वाढवली.
Mission Shakti

Mission Shakti

सकाळ वृत्तसेवा
उत्तर प्रदेश सरकार सध्या महिला सुरक्षा, स्वावलंबन आणि सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाकांक्षी "मिशन शक्ती अभियान फेज-५.०" राबवत आहे. याच मोहिमेअंतर्गत, पोलीस यंत्रणा सक्रिय झाली आहे. महिला सुरक्षा पथके आणि महिला बीट पोलीस कर्मचारी सतत शाळा, महाविद्यालये, बस स्टँड, बाजारपेठा आणि मंदिरांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी भेटी देत आहेत.

