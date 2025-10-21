Mission Shakti5.0: शिवणकाम करणारी महिला बनली यशस्वी उद्योजिका; सीएम योगींच्या योजनेने बदलले जीवन!

मिर्झापूर (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूर जिल्ह्यातील ५६ वर्षीय शशीबाला सोनकर या 'मिशन शक्ती' (Mission Shakti) अंतर्गत नारी सुरक्षा, सन्मान आणि स्वावलंबनाचे एक प्रेरणादायी उदाहरण बनून समोर आल्या आहेत..एकेकाळी शिवणकाम करून कुटुंबाचा खर्च चालवणाऱ्या शशीबाला यांच्या जीवनात योगी सरकारच्या योजनांनी मोठा सकारात्मक बदल घडवून आणला. 'मिशन शक्ती' अभियानाच्या माध्यमातून मिळालेल्या सरकारी सहकार्यामुळे, शशीबाला आज एक यशस्वी उद्योजिका म्हणून संपूर्ण राज्यासाठी एक आदर्श ठरल्या आहेत..कोण आहेत शशीबाला? संघर्षातून साकारले यशमिर्झापूर जिल्ह्यातील कछवा येथील छोटी बरैनी येथे राहणाऱ्या शशीबाला सोनकर यांनी अनेक सामाजिक आणि आर्थिक आव्हानांचा सामना केला. केवळ १२ वी पर्यंत शिक्षण झालेल्या शशीबाला यांनी आपल्या आयुष्यात लिंगभेद आणि रंग-रूपावर आधारित भेदभावाचा अनुभव घेतला..मात्र, अशा परिस्थितीतही त्यांनी आपल्या तीन मुलींच्या पालनपोषणाची जबाबदारी समर्थपणे पेलली आणि प्रत्येक अडचणीला आपल्या शक्तीने व निश्चयाने संधीमध्ये रूपांतरित केले. सासरकडून कोणताही आर्थिक किंवा नैतिक आधार नसतानाही, त्यांनी हार न मानता शिवणकाम सुरू केले आणि त्यातूनच घरखर्च व मुलींच्या शिक्षणाचा भार उचलला..शिवणकामापासून उद्योजकतेपर्यंतचा प्रवास२०१८ मध्ये 'ओम साई आजीविका महिला स्वयं सहायता गट' (SHG) मध्ये सामील झाल्यानंतर त्यांच्या जीवनात बदलाची सुरुवात झाली. या समूहाने त्यांना आर्थिक साक्षरता आणि आत्मनिर्भरतेचा महत्त्वाचा धडा शिकवला. आज त्या या समूहाच्या कोषाध्यक्ष आहेत आणि इतर महिलांना सक्षम बनवण्यात त्यांचे मोठे योगदान आहे..शशीबाला यांचा उद्योजकतेचा प्रवास तेव्हा खऱ्या अर्थाने यशस्वी झाला, जेव्हा त्यांना 'डेव्हलपमेंट अल्टरनेटिव्ह्ज' आणि 'उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन' यांच्या 'एक लाख महिला उद्योजक कार्यक्रम' अंतर्गत नमकीन (फरसाण) युनिट सुरू करण्याची संधी मिळाली..नोकऱ्या देऊन कमवत आहेत बक्कळ नफाशशीबाला यांनी सांगितले की, आपली योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्यांनी वेगवेगळ्या स्रोतांकडून निधी गोळा केला. यामध्ये २ लाख रुपये (CLF मधून CCL), १ लाख रुपये (CIF), २ लाख रुपये (कॅसफॉर) आणि १० लाख रुपये (PMEGP अंतर्गत आर्यावर्त बँकेकडून कर्ज) यांचा समावेश होता..त्यांनी स्वतःच्या जागेवर ही अन्न प्रक्रिया युनिट (Food Processing Unit) उभारली आहे. त्यांच्या या युनिटमध्ये सध्या १२ नियमित आणि २ ते ५ हंगामी कर्मचारी काम करत आहेत. कर्मचाऱ्यांचा मासिक पगार ५,००० ते २८,००० रुपयांपर्यंत आहे. सध्या त्यांचे युनिट दरमहा ५०,००० ते ९०,००० रुपये निव्वळ नफा कमवत आहे आणि त्यांचे नमकीन उत्पादन मिर्झापूर, भदोही आणि वाराणसी येथील वितरकांपर्यंत पोहोचत आहे..डिजिटल नोंदणी आणि भविष्यातील योजनाआपल्या उद्योगाला औपचारिकता आणि विस्तार देण्यासाठी शशीबाला यांनी उद्योग नोंदणी (Udyam Registration), FSSAI नोंदणी आणि Flipkart तसेच ONDC यांसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी केली आहे. 'मिशन शक्ती' अंतर्गत मिळालेल्या प्रशिक्षण आणि सरकारी सहकार्याने त्यांना सुरक्षितता आणि आत्मविश्वास दिला आहे, ज्यामुळे त्या आज आपल्या समुदायामध्ये बदलाच्या अग्रदूत बनू शकल्या आहेत..Success Story: मशरूम शेतीतून ५० हजारांची कमाई; ‘मिशन शक्ती’मुळे महिलांसाठी उघडले स्वावलंबनाचे दार.शशीबाला सांगतात की, त्यांची पुढील योजना बेकरी आणि चॉकलेट निर्मिती युनिट स्थापित करण्याची आहे. त्यासाठी त्यांना अधिक तांत्रिक प्रशिक्षण, आधुनिक यंत्रसामग्री आणि अतिरिक्त आर्थिक मदतीची आवश्यकता असेल. त्यांचा चांगला 'सिबिल स्कोर' आणि पारदर्शक आर्थिक व्यवस्थापन भविष्यात अधिक सहकार्य मिळवून देण्यास नक्कीच मदत करेल. त्या अभिमानाने म्हणतात, "मी अडचणींना आव्हान मानले आणि सरकारी योजनांनी मला व माझ्या मुलींना सन्मान मिळवून दिला.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.