देश

Mission Shakti5.0: शिवणकाम करणारी महिला बनली यशस्वी उद्योजिका; सीएम योगींच्या योजनेने बदलले जीवन!

Women Entrepreneurship: उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूर जिल्ह्यातील ५६ वर्षीय शशीबाला सोनकर या 'मिशन शक्ती' (Mission Shakti) अंतर्गत नारी सुरक्षा, सन्मान आणि स्वावलंबनाचे एक प्रेरणादायी उदाहरण बनून समोर आल्या आहेत.
Mission Shakti5.0

Mission Shakti5.0

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

​मिर्झापूर (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूर जिल्ह्यातील ५६ वर्षीय शशीबाला सोनकर या 'मिशन शक्ती' (Mission Shakti) अंतर्गत नारी सुरक्षा, सन्मान आणि स्वावलंबनाचे एक प्रेरणादायी उदाहरण बनून समोर आल्या आहेत.

Loading content, please wait...
political
women empowerment
Success story
Yogi Adityanath
Economic Growth in Uttar Pradesh

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com