तामिळनाडूच्या राजकारणात कोलाथूर विधानसभा मतदारसंघ पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मुख्यमंत्री विजय यांच्या तमिळगा वेत्री कळघम (टीव्हीके) पक्षाचे आमदार व्ही. एस. बाबू यांचे निधन झाल्याने ही जागा रिक्त झाली आहे. त्यामुळे या मतदारसंघात पोटनिवडणूक होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर द्रमुकचे प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन पुन्हा एकदा कोलाथूरमधून निवडणूक लढवणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत व्ही. एस. बाबू यांनी स्टॅलिन यांचा पराभव करत मोठी राजकीय उलथापालथ घडवली होती. २०११ पासून स्टॅलिन या मतदारसंघाचे सलग प्रतिनिधित्व करत होते. मात्र, यंदाच्या निवडणुकीत त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला. या निकालामुळे द्रमुकला मोठा धक्का बसला. त्यातच विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाने द्रमुकला सत्तेबाहेर केल्याने पक्षासमोरील आव्हाने वाढली होती..स्टॅलिन यांनी पुन्हा निवडणूक लढवावी, कार्यकर्त्यांची इच्छाव्ही. एस. बाबू यांच्या निधनानंतर कोलाथूरमध्ये होणारी पोटनिवडणूक द्रमुकसाठी राजकीय ताकद पुन्हा मिळवण्याची संधी ठरू शकते. त्यामुळे पक्षातील काही नेते आणि कार्यकर्त्यांना स्टॅलिन यांनीच या मतदारसंघातून पुन्हा निवडणूक लढवावी, असे वाटत आहे..द्रमुकचे खासदार सी. रविंद्रन यांनीही यासंदर्भात भूमिका मांडली आहे. स्टॅलिन यांनी कोलाथूरमधून निवडणूक लढवायची की नाही, याचा अंतिम निर्णय त्यांचाच असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून त्यांना पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात पाहण्याची इच्छा असल्याचे रविंद्रन यांनी सांगितले.हा स्टॅलिन यांचा मतदारसंघ आहे. निवडणूक लढवण्याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांचाच आहे. कार्यकर्ते म्हणून आम्हाला त्यांनी पुन्हा निवडणूक लढवावी असे वाटते; मात्र अंतिम निर्णय तेच घेतील, असे रविंद्रन यांनी स्पष्ट केले..8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ? पेन्शनही वाढणार? 6% इन्क्रिमेंट अन् DA बाबत मोठी अपडेट.द्रमुकचे खासदार सी. रविंद्रन यांनीही यासंदर्भात भूमिका मांडली आहे. स्टॅलिन यांनी कोलाथूरमधून निवडणूक लढवायची की नाही, याचा अंतिम निर्णय त्यांचाच असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून त्यांना पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात पाहण्याची इच्छा असल्याचे रविंद्रन यांनी सांगितले.हा स्टॅलिन यांचा मतदारसंघ आहे. निवडणूक लढवण्याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांचाच आहे. कार्यकर्ते म्हणून आम्हाला त्यांनी पुन्हा निवडणूक लढवावी असे वाटते; मात्र अंतिम निर्णय तेच घेतील, असे रविंद्रन यांनी स्पष्ट केले..८,७९५ मतांनी झाला होता पराभवयंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत कोलाथूर मतदारसंघात व्ही. एस. बाबू यांनी स्टॅलिन यांचा ८ हजार ७९५ मतांनी पराभव केला होता. बाबू यांना ८२ हजार ९९७ मते मिळाली, तर स्टॅलिन यांच्या पारड्यात ७४ हजार २०२ मते पडली. या निकालामुळे २०११ पासून सुरू असलेली स्टॅलिन यांची सलग विजयाची मालिका खंडित झाली..द्रमुकमधूनच सुरू झाला होता बाबू यांचा राजकीय प्रवासव्ही. एस. बाबू यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात द्रमुकमधून केली होती. पक्षात काम करताना त्यांनी चेन्नई उत्तर जिल्ह्याचे सचिवपदही सांभाळले. २००६ मध्ये ते पुरसैवक्कम विधानसभा मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आले होते. २०११ पर्यंत त्यांनी या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले.त्यानंतर त्यांनी द्रमुक सोडून अण्णाद्रमुकमध्ये प्रवेश केला. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ते विजय यांच्या टीव्हीके पक्षात दाखल झाले. या पक्षाकडून त्यांनी कोलाथूरमध्ये निवडणूक लढवली आणि द्रमुक प्रमुख स्टॅलिन यांना पराभूत केले..पोटनिवडणुकीत द्रमुक आणि टीव्हीकेची कसोटीकोलाथूरची पोटनिवडणूक द्रमुक आणि टीव्हीके या दोन्ही पक्षांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर कोलाथूरची जागा जिंकून राजकीय स्थिती मजबूत करण्याची संधी द्रमुकला मिळणार आहे. मात्र, स्टॅलिन स्वतः निवडणूक लढले आणि त्यांचा पुन्हा पराभव झाला, तर आधीच्या पराभवाचे राजकीय परिणाम अधिक तीव्र होऊ शकतात.दुसरीकडे, विधानसभा निवडणुकीत मोठा विजय मिळवणाऱ्या टीव्हीकेसमोर ही जागा कायम राखण्याचे आव्हान असेल. या पोटनिवडणुकीतून विजय यांच्या पक्षाला मतदारांचा पाठिंबा टिकवून ठेवण्यात किती यश मिळते, याचीही परीक्षा होणार आहे..भाजप आमदार सपम सिंह यांचे निधन; वयाच्या ६७व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.