जम्मू काश्मीरच्या काही भागातील इंटरनेट सेवा पुन्हा स्थगित

जगभरात कोरोनाचे संकट असताना जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांच्या कुरापती सुरुच आहेत. काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवादी हल्ल्यात कर्नल-मेजर यांच्यासह 8 जवान शहिद झाल्यानंतर लष्कराने याठिकाणी दहशतवाद्यांच्या विरोधात शोध मोहिम सुरु केली आहे . बुधवारी पुलवामा जिल्ह्यातील अवंतीपूरामधील बेगपोरा परिसरात लष्करी जवान आणि दहशतवादी यांच्यात चकमक झाल्याचे वृत्त आहे. लष्करी जवानांनी 'हिज्बूल मुजाहिद्दीन' या दहशतवादी संघटनेच्या काही दहशतवाद्यांना घेरले असून या मोहिमेदरम्यान जम्मू काश्मीरच्या काही भागातील इंटरनेट सेवा स्थगित करण्यात आली आहे.

जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लष्कराने घेराव घातलेल्या दहशतवाद्यांमध्ये 'हिज्बूल मुजाहिद्दीन'चा प्रमुख रियाज नायकूचाही समावेश असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. दक्षिण काश्मीरमधील काही भागातील इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. घटनास्थळी सुरक्षा दलाचे अतिरिक्त तुकडी देखील तैनात करण्यात आल्याची माहितीही पोलिसांनी दिली.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, स्थानिक पोलिस, लष्करी जवान आणि सीआरपीएफ जवानांच्या संयुक्त तुकडीने मंगळवारी रात्री उशीरापासूनच बेगपोरा परिसरात शोध मोहिमेला सुरुवात केली होती. या परिसरात दबा धरुन बसलेल्या दहशतवाद्यांनी भारतीय जवानांवर गोळीबार केला. त्यानंतर प्रतिउत्तरादाखल जवानांनी गोळीबार केल्याचे समजते. मागील आठ तासांत अवंतीपूरा परिसरातील लष्करी जवान आणि दहशतवाद्यांमध्ये दुसऱ्यांदा गोळीबारी झाल्याची घटना आहे. बुधवारी सकाळी लष्करांनी एका दहशतवाद्याचा खात्मा केल्याचेही वृत्त आहे. मंगळवारी रात्री सुरक्षा दलाच्या जवानांना एका ठिकाणी दहशतवादी लपून बसल्याची माहिती मिळाली होती. या माहितीच्या आधारावर लष्कराने रात्रीपासून शोध मोहिम हाती घेत दहशतवाद्यांना घेराव घातला आहे.

