Chardham Yatra: नव्या वर्षात बदरी-केदारसह चारी धामांमध्ये मोबाईल नेण्यास बंदी; रीलवर प्रशासनाची कडक 'नजर'

चारधाम यात्रेची मर्यादा आणि शांतता अबाधित राखण्यासाठी उत्तराखंड सरकारने यावर्षी कडक पावले उचलली आहेत. शनिवारी ऋषिकेश येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत गढवाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय आणि गढवाल आयजी राजीव स्वरूप यांनी यात्रेच्या नियोजनाचा आढावा घेतला..मोबाईल बंदी आणि सुरक्षेची व्यवस्थागेल्या काही वर्षांत मंदिराच्या आवारात रील बनवणे, गाणी लावणे आणि फोटोशूट करण्यामुळे वादाचे प्रसंग घडले आहेत. हे टाळण्यासाठी बदरीनाथमधील सिंहद्वाराच्या पुढे आणि केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्रीच्या गाभाऱ्यात मोबाईल नेण्यास मनाई असेल.भाविकांचे मोबाईल सुरक्षित ठेवण्यासाठी मंदिर समिती (BKTC) आणि जिल्हा प्रशासन ठिकठिकाणी 'मोबाईल लॉकर' किंवा विशेष काउंटरची व्यवस्था करणार आहे..आरोग्य आणि आपत्कालीन सेवायात्रेकरूंच्या आरोग्यासाठी डॉक्टरांची ड्युटी १५ दिवसांच्या रोटेशनवर लावली जाईल. चार डॉक्टरांचे एक पॅनेल तयार केले जाणार असून, त्यात तज्ज्ञ डॉक्टरांचा समावेश असेल.तातडीच्या उपचारांसाठी एअर ॲम्ब्युलन्सची व्यवस्थाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे..नोंदणी (Registration) आणि वाहतूक व्यवस्थानोंदणीच्या पद्धतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. पूर्वीप्रमाणेच ६०% ऑफलाईन आणि ४०% ऑनलाईन नोंदणी सुरू राहील. हरिद्वारमध्ये सध्या ३८ काउंटर असून गरज पडल्यास त्यांची संख्या वाढवली जाईल..उत्तरकाशीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, यमुनोत्री आणि गंगोत्री मार्गावरील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी मोठ्या बसेसऐवजी 'छोटी शटल बस सेवा' सुरू करण्याचा विचार सुरू आहे.एनएच (NH) आणि बीआरओ (BRO) ला ३१ मार्चपर्यंत सर्व रस्ते दुरुस्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..२०२६ यात्रेसाठी मोठे आव्हान२०२३ मध्ये विक्रमी ५६ लाख पर्यटकांनी चारधाम यात्रा केली होती. यावर्षी हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाने ६.३५ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली असून तयारी 'फास्ट ट्रॅक' मोडवर सुरू केली आहे. या निर्णयामुळे मंदिरांमध्ये केवळ भक्तीचे वातावरण राहील आणि भाविकांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय दर्शन घेता येईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.