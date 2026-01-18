देश

Chardham Yatra: नव्या वर्षात बदरी-केदारसह चारी धामांमध्ये मोबाईल नेण्यास बंदी; रीलवर प्रशासनाची कडक 'नजर'

Char Dham Yatra New Rules Reel Ban: चारधाम यात्रेत मोबाईल बंदी: भक्तीचे वातावरण अबाधित राखण्यासाठी प्रशासनाची कडक पावले
Char Dham Yatra to Go Phone-Free Amid Reel Culture Concerns

Char Dham Yatra to Go Phone-Free Amid Reel Culture Concerns

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

चारधाम यात्रेची मर्यादा आणि शांतता अबाधित राखण्यासाठी उत्तराखंड सरकारने यावर्षी कडक पावले उचलली आहेत. शनिवारी ऋषिकेश येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत गढवाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय आणि गढवाल आयजी राजीव स्वरूप यांनी यात्रेच्या नियोजनाचा आढावा घेतला.

Loading content, please wait...
Uttarakhand
mobile
administration
temple
Chardham Yatra
Ban
Mobile Phone
Tourism

Related Stories

No stories found.