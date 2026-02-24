Narendra Modi cabinet meeting: मोठी बातमी! मोदी सरकार 'या' राज्याचे नाव बदलणार... कॅबिनेट बैठकीत घेणार महत्त्वाचा निर्णय

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने केरळ राज्याचे अधिकृत नाव ‘केरळ’ वरून ‘केरळम’ असे बदलण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. आज मंगळवारी होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकांपूर्वी केंद्राकडून उचलले जाणारे हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे..कॅबिनेट बैठकीसाठी सर्व केंद्रीय मंत्र्यांना लवकर पोहोचण्याच्या सूचनाकॅबिनेट बैठकीसाठी सर्व केंद्रीय मंत्र्यांना लवकर पोहोचण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. बैठकीपूर्वी एक फोटोसेशन होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याशिवाय, ही बैठक विशेष अशासाठीही ठरली आहे की, नवनिर्मित प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) आणि कॅबिनेट सचिवालय असलेल्या ‘सेवा तीर्थ’ या नव्या ठिकाणी ही पहिलीच कॅबिनेट बैठक होणार आहे..केरळ राज्य विधानसभेचा महत्त्वाचा ठरावहा निर्णय घेण्यात येण्यामागे केरळ राज्य विधानसभेचा महत्त्वाचा ठराव आहे. ऑगस्ट २०२३ मध्ये एकमताने पास झालेल्या या ठरावात राज्याचे नाव ‘केरळम’ करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मुख्य मंत्री पिनारायी विजयन यांनी स्वतः हा ठराव मांडला होता. त्यांनी संविधानाच्या कलम ३ अंतर्गत आवश्यक ती कारवाई करण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे केली होती. ठरावात नमूद करण्यात आले होते की, संविधानाच्या प्रथम अनुसूचीत राज्याचे नाव ‘केरळ’ असे नमूद आहे. त्यामुळे ते ‘केरळम’ असे बदलण्यासाठी तातडीने दुरुस्ती करण्यात यावी..PM Narendra Modi : ‘एआय’ मानवकल्याणासाठीच; भारताला या क्षेत्रात भविष्य दिसते.मुख्यमंत्री विजयन यांनी स्पष्ट केले की, मल्याळम भाषेत राज्याचे नाव ‘केरळम’ असेच वापरले जाते. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळापासून मल्याळम भाषक समुदायांसाठी एकत्रित केरळची मागणी सातत्याने पुढे आली होती. “आमच्या राज्याचे नाव संविधानाच्या प्रथम अनुसूचीत ‘केरळ’ असे लिहिले आहे. या सभागृहाद्वारे केंद्र सरकारला विनंती करण्यात येत आहे की, कलम ३ अंतर्गत तातडीने दुरुस्ती करून राज्याचे नाव ‘केरळम’ करण्यात यावे. तसेच संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीतील सर्व भाषांमध्येही ‘केरळम’ हे नाव वापरण्यात यावे,” असे विजयन यांनी ठरावादरम्यान सांगितले होते..ठरावात प्रथम अनुसूचीसह आठव्या अनुसूचीतील सर्व भाषांत नाव बदलण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, सविस्तर तपासणीत असे स्पष्ट झाले आहे की, फक्त प्रथम अनुसूचीत दुरुस्ती करणे पुरेसे ठरेल. यामुळे प्रक्रिया आणखी सोपी होणार आहे..राज्याच्या एकात्मतेच्या भावनेला बळकटीकेंद्र सरकारचा हा निर्णय केरळच्या राजकीय आणि सांस्कृतिक इतिहासाशी निगडित आहे. मल्याळम भाषेच्या अभिमानासोबतच राज्याच्या एकात्मतेच्या भावनेला बळकटी देणारा हा बदल मानला जात आहे. विधानसभा निवडणुकांपूर्वी केंद्राकडून होणारा हा सकारात्मक निर्णय राज्यातील राजकीय वातावरणाला नवा रंग देणारा ठरू शकतो.कॅबिनेट बैठकीत प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया वेगाने राबवली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. केरळच्या जनतेकडूनही या निर्णयाचे स्वागत होण्याची शक्यता आहे, कारण ‘केरळम’ हे नाव भाषिक आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या अधिक योग्य मानले जाते..PM Narendra Modi: जागतिक कार्यक्रमाला आखाडा बनवले; पंतप्रधानांची काँग्रेसवर टीका, नमो भारत कॉरिडॉरचे लोकार्पण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.