Mohan Bhagwat: ''भाजपकडे पाहून संघाचे आकलन करणे चूक'', सरसंघचालक मोहन भागवत स्पष्टच बोलले

RSS News: ''राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण गणवेशाचा वापर करण्यात येत असला आणि शारीरिक कसरतींना प्राधान्य दिले जात असले तरीसुद्धा संघ ही काही निमलष्करी संघटना नाही. भाजपकडे पाहून संघाचे आकलन करून घेण्याचा प्रयत्न करणे हीदेखील एक मोठी चूक ठरेल,'' असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (रा.स्व.संघ) सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी शनिवारी केले..''रा.स्व.संघ हा समाजाचे संघटन घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करत असून त्यामध्ये काही निश्चित मूल्ये आणि विचार यावेत म्हणून आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. भारत पुन्हा परकी शक्तीच्या तावडीमध्ये सापडू नये असे आम्हाला वाटते,'' असे प्रतिपादनही भागवत यांनी केले. भोपाळ येथे आयोजित कार्यक्रमामध्ये बोलत होते. '' आम्ही एक गणवेश घालतो, संचलन करतो आणि काठ्या हाती घेऊन कसरतीही करतो पण केवळ त्यावरून जर कुणी आम्हाला निमलष्करी संघटना समजत असेल तर ती मोठी चूक ठरेल..संघ समजून घेणे ही कठीण गोष्ट असून कारण ती एक सर्वसमावेशक संघटना आहे. केवळ भाजपकडे पाहून जर तुम्ही संघ समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर मोठी चूक ठरेल. विद्या भारतीकडे पाहून जर तुम्ही संघाचे आकलन करण्याचा प्रयत्न केला तर पुन्हा तीच चूक होण्याचा धोका संभवतो. ''संघाच्या विरोधात चुकीचा प्रचार करण्यात येतो. हल्ली लोक योग्य माहिती गोळा करण्यासाठी मुळापर्यंत जातच नाहीत. ते विकीपीडियावर त्याचा शोध घेऊ लागतात. तिथे सगळीच माहिती काही बरोबर नसते. जी मंडळी योग्य स्रोतापर्यंत जातात त्यांना संघ म्हणजे काय हे समजू शकेल. संघाबाबत लोकांमध्ये चुकीची माहिती असून त्यामुळे या संघटनेची भूमिका आणि तिचे ध्येय समजून सांगणे गरजेचे आहे.'' असेही भागवत म्हणाले..संघ बाहेरील देणग्यावर अवलंबून नाही''संघाची आर्थिक स्थिती आता कोठे बरी आहे. आमचे संघटन हे बाहेरून येणारा निधी आणि देणग्यांवर अवलंबून नाही. मागील शंभर वर्षांच्या काळामध्ये आम्हाला असंख्य आव्हानांना सामोरे जावे लागले. आधी ब्रिटिशांकडून विरोध झाला. स्वातंत्र्यानंतर प्रखर विरोध, हल्ले सहन करावे लागले. अनेक स्वयंसेवक त्यात मृत्युमुखी पडले. आम्हाला दडपण्याचे प्रयत्न हे आतापर्यंत सुरू होते पण ते सगळे निष्फळ ठरले,'' असे भागवत यांनी सांगितले..