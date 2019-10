मोदी, शहांचा निर्णय अभिनंदनीय : मोहन भागवत

नागपूर : केंद्रातील कणखर सरकारने कलम 370 हटविण्यासारखा मोठा निर्णय घेतला. जनसंघाची पहिल्यापासून ही मागणी होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचा हा धाडसी निर्णय अभिनंदनीय आहे, असे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी म्हटले आहे.

RSS Chief Mohan Bhagwat at an event organised on the occasion of #VijayaDashami in Nagpur:The move of the re-elected regime to nullify #Article370 has once again proved that it has courage to fulfill those expectations&respect people’s sentiments&wishes in interest of the country pic.twitter.com/v5lzx7Qu3i

