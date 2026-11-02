Woman Carrying Husband Viral Video: पत्नीने दिव्यांग पतीला खांद्यावर उचलून नेले; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर तातडीने मदत

दिव्यांग पतीला खांद्यावर उचलून जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेऊन जाणाऱ्या पत्नीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आल्यानंतर मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी या प्रकरणाची तातडीने दखल घेतली. त्यांच्या निर्देशानंतर बुरहानपूर जिल्हा प्रशासनाने दिव्यांग नागरिक दयाशंकर यांना ट्रायसायकल उपलब्ध करून दिली. तसेच त्यांच्या मुलींच्या पुढील शिक्षणासाठी आवश्यक आर्थिक आणि शैक्षणिक मदतही मंजूर केली..बुरहानपूर येथील दयाशंकर यांना हालचालींसाठी मदतीची आवश्यकता आहे. त्यांच्या पत्नी बिंदू बाई यांना पतीला घेऊन शासकीय कामासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जावे लागले. यावेळी त्यांनी दिव्यांग पतीला खांद्यावर उचलून नेल्याचे दृश्य व्हिडिओत दिसत होते. या घटनेमुळे कुटुंबाला दैनंदिन जीवनात आणि शासकीय कामांसाठी येणाऱ्या अडचणी समोर आल्या.मुख्यमंत्र्यांकडून तातडीने निर्देशहा व्हिडिओ निदर्शनास आल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी बुरहानपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधित कुटुंबाला तातडीने मदत करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने आवश्यक कार्यवाही सुरू केली..दयाशंकर यांना ट्रायसायकल; मुलींच्या शिक्षणासाठीही मदतप्रशासनाने दयाशंकर यांना येण्या-जाण्यासाठी ट्रायसायकल उपलब्ध करून दिली. त्यामुळे त्यांची हालचाल अधिक सुलभ होण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय कुटुंबाच्या परिस्थितीचा विचार करून त्यांच्या मुलींच्या पुढील शिक्षणासाठी आवश्यक आर्थिक आणि शैक्षणिक साहाय्य मंजूर करण्यात आले..गरजू नागरिकांना मदत करण्यावर भरया प्रकरणातून गरजू आणि दिव्यांग नागरिकांना वेळेत मदत मिळण्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. शासकीय यंत्रणेने अशा कुटुंबांच्या अडचणींची दखल घेऊन त्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला निर्देश दिले.मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर मिळालेल्या मदतीमुळे दयाशंकर यांच्या कुटुंबाला दिलासा मिळाला आहे. ट्रायसायकल आणि मुलींच्या शिक्षणासाठी मंजूर झालेल्या साहाय्यामुळे कुटुंबाच्या दैनंदिन गरजा आणि भविष्यातील शिक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यास मदत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.