Madhya Pradesh: अकराशे विद्यार्थ्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मोफत चष्मे वाटप; टीबी रुग्णांना ८ किलोची पोषण आहाराची टोपली

मध्य प्रदेश : तील हरदा जिल्हा रुग्णालयाला ९ ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी भेट देऊन आरोग्य सुविधांची पाहणी केली. या वेळी त्यांनी रुग्णांशी संवाद साधून उपचारांबाबत माहिती घेतली. अंधत्व निवारण कार्यक्रमांतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत चष्म्यांचे, तर क्षयरोगाच्या (टीबी) रुग्णांना प्रत्येकी आठ किलो पोषण आहाराच्या टोपलीचे वाटप केले. उत्तम आरोग्य सेवा आणि व्यवस्थापनासाठी जिल्हा रुग्णालयाला मिळालेले ISO प्रमाणपत्रही त्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्द केले..१३५ शाळांतील २० हजार विद्यार्थ्यांची नेत्रतपासणीहरदा जिल्ह्यातील अंधत्व निवारण कार्यक्रमांतर्गत १३५ शाळांमधील २० हजार ३२० विद्यार्थ्यांची नेत्रतपासणी करण्यात आली. यामध्ये १,१५६ विद्यार्थ्यांमध्ये दृष्टीदोष आढळून आला. या विद्यार्थ्यांना मोफत चष्मे देण्याची मोहीम राबविण्यात येत आहे.मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या हस्ते शासकीय कन्या शाळेतील बारावीच्या विद्यार्थिनी शिवानी आणि छाया, तसेच शासकीय उत्कृष्ट विद्यालयातील विद्यार्थिनी मुस्कान यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात चष्म्यांचे वाटप करण्यात आले..टीबी रुग्णांना आठ किलो पोषण आहारक्षयरोगाच्या रुग्णांना उपचारांसोबत पुरेसा आणि सकस आहार मिळावा, यासाठी पोषण आहाराच्या टोपल्यांचे वाटप करण्यात आले. प्रत्येकी आठ किलो वजनाच्या या टोपलीत गव्हाचे पीठ, शेंगदाणे, विविध प्रकारच्या डाळी आणि हरभरा यांचा समावेश आहे.झिरी गावातील रामबाई धुर्वे, उषा गिनारे आणि टिमरनी येथील परसराम लोवंशी यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पोषण आहाराच्या टोपल्या देण्यात आल्या.नि-क्षय पोषण योजनेंतर्गत टीबी रुग्णांना दरमहा एक हजार रुपयांचा पोषण भत्ता थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (DBT) बँक खात्यात दिला जात असल्याची माहितीही देण्यात आली. हरदा जिल्ह्यात आतापर्यंत एक लाख ८६ हजार ३३२ नागरिकांची घरोघरी तपासणी करण्यात आली आहे. तसेच अतिजोखमीच्या भागांत कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित हँडहेल्ड एक्स-रे यंत्रांच्या मदतीने संभाव्य रुग्णांचा शोध घेतला जात आहे..हरदा जिल्हा रुग्णालयाला ISO प्रमाणपत्रस्वच्छता, रुग्णसेवा, उपकरणे आणि व्यवस्थापनाच्या निकषांशी संबंधित कामगिरीसाठी हरदा जिल्हा रुग्णालयाला ISO प्रमाणपत्र मिळाले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी हे प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी सिद्धार्थ जैन आणि मुख्य वैद्यकीय व आरोग्य अधिकारी डॉ. एच. पी. सिंह यांच्याकडे सुपूर्द केले.या भेटीदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी रुग्णालयातील विविध विभागांची पाहणी केली. रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांशी संवाद साधत उपचार आणि उपलब्ध सुविधांबाबत माहिती घेतली. एका ज्येष्ठ महिला रुग्णाचीही त्यांनी विचारपूस केली..वृद्धाश्रमातील ज्येष्ठांचा सन्मान‘सेवा मेरा योगदान’ उपक्रमांतर्गत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी हरदा येथील ‘सार्थक सेवा वृद्धजन आश्रमा’लाही भेट दिली. या ५० खाटांच्या आश्रमात ३७ ज्येष्ठ नागरिक वास्तव्यास आहेत. त्यामध्ये १९ महिला आणि १८ पुरुषांचा समावेश आहे.मुख्यमंत्र्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांना शाल, श्रीफळ आणि भेटवस्तू देऊन त्यांचा सन्मान केला. तसेच आश्रमातील सेवा-सुविधांची पाहणी केली.या उपक्रमांमधून शालेय विद्यार्थ्यांचे नेत्रआरोग्य, टीबी रुग्णांचे पोषण, रुग्णालयातील सेवा आणि ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी या बाबींवर भर देण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.