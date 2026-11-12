Madhya Pradesh Chief Minister: वाराणसीत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या हस्ते गोवर्धनधारी मंदिराचे लोकार्पण

वाराणसी : मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी वाराणसीतील नमो घाटावर आयोजित अखिल भारतीय गोवर्धन पूजेत सहभाग घेतला. यावेळी त्यांच्या हस्ते नवनिर्मित गोवर्धनधारी मंदिराचे लोकार्पण करण्यात आले. भगवान श्रीकृष्णांचा पाच हजार वर्षांचा इतिहास धर्म, सत्य आणि संकटांशी संघर्ष करण्याची प्रेरणा देणारा आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी यावेळी केले..मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी मंदिरात पूजाअर्चा करून भगवान गोवर्धनाचे दर्शन घेतले. तसेच उपस्थितांना आणि देशवासीयांना गोवर्धन पूजेच्या शुभेच्छा दिल्या.श्रीकृष्णांच्या जीवनातून सत्य आणि संघर्षाची प्रेरणाभगवान श्रीकृष्णांचा पाच हजार वर्षांचा इतिहास मानवाला धर्म आणि सत्याच्या मार्गावर चालण्याची प्रेरणा देतो. जीवनात कितीही संकटे आली, तरी धैर्य न सोडता त्यांचा सामना करावा आणि सत्याची बाजू घ्यावी, ही शिकवण श्रीकृष्णांच्या जीवनातून मिळते, असे डॉ. यादव म्हणाले.गोवर्धन पूजेचे महत्त्व स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की, भगवान श्रीकृष्णांनी गोवर्धन पर्वत उचलण्याची घटना निसर्गपूजेचा संदेश देते. निसर्गाचे महत्त्व ओळखणे, गोधनाचे रक्षण करणे आणि अहंकाराचा त्याग करणे, ही या परंपरेमागील शिकवण आहे..‘गोपाळकृष्णही स्मितहास्य करतील’कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी अयोध्या आणि भगवान श्रीकृष्ण यांच्याशी संबंधित सूचक विधान केले. ते म्हणाले, “आज अयोध्येत प्रभू श्रीराम स्मितहास्य करत आहेत. त्याचप्रमाणे आगामी काळात भगवान गोपाळकृष्णही स्मितहास्य करतील, असा मला पूर्ण विश्वास आहे.”.वाराणसीतील नमो घाटावर झालेल्या या कार्यक्रमात गोवर्धन पूजेच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्वावर प्रकाश टाकण्यात आला. नवनिर्मित गोवर्धनधारी मंदिराच्या लोकार्पणामुळे या सोहळ्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.