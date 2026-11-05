Madhya Pradesh News: ‘रील’ बनवण्यापेक्षा प्रत्यक्ष समस्या सोडवा; नव्या डीएसपींना मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला

मध्य प्रदेश : सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळवण्यापेक्षा समाजातील प्रत्यक्ष समस्या सोडवण्याला प्राधान्य द्या, असा कर्तव्याचा संदेश मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी नव्याने नियुक्त झालेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना दिला. भोपाळजवळील भौंरी येथील मध्य प्रदेश पोलीस अकादमीमध्ये ४४ व्या आणि ४५ व्या तुकडीतील उपपोलीस अधीक्षकांचा (डीएसपी) दीक्षांत समारंभ पार पडला. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी संचलनाची सलामी स्वीकारली आणि प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले..या समारंभात एकूण ४८ प्रशिक्षणार्थी डीएसपींनी शपथ घेतली. त्यात २० महिला अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासोबतच दुर्बल घटकांना न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी नव्या अधिकाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे पार पाडावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.‘रील’पेक्षा प्रत्यक्ष कामाला महत्त्व द्यासध्याचे युग समाजमाध्यमांचे असले, तरी पोलीस अधिकाऱ्यांनी प्रसिद्धीच्या मागे न लागता समाजातील प्रत्यक्ष प्रश्न सोडवण्यावर लक्ष केंद्रित करावे, असे डॉ. यादव म्हणाले. शोषित, पीडित आणि दुर्बल घटकांना मदत करून त्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.प्रत्येकाला आयुष्य एकदाच मिळते. त्यामुळे आपले काम इतके प्रामाणिक आणि उल्लेखनीय असावे की, आपल्या कार्याचा अभिमान संपूर्ण व्यवस्थेला वाटला पाहिजे, असा संदेशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला..२०२९ पर्यंत राज्य अमली पदार्थमुक्त करण्याचे उद्दिष्टमध्य प्रदेशातील दरोडेखोरी आणि नक्षलवादाच्या समस्यांवर पोलिसांनी नियंत्रण मिळवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. आता राज्यासमोर अमली पदार्थांच्या अवैध व्यापाराचे जाळे उद्ध्वस्त करण्याचे आव्हान आहे. वर्ष २०२९ पर्यंत संपूर्ण मध्य प्रदेश अमली पदार्थमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या मोहिमेत नव्या पोलीस अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.नक्षलविरोधी मोहिमेत उल्लेखनीय शौर्य आणि कामगिरी दाखवणाऱ्या ६३ पोलीस जवानांना आऊट ऑफ टर्न पदोन्नती देण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. तसेच अवैध दारूच्या व्यापाराविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी पोलीस प्रशासनाला दिले..पोलीस अकादमीच्या विकासासाठी १२ कोटी रुपयेभौंरी येथील मध्य प्रदेश पोलीस अकादमीच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मुख्यमंत्र्यांनी १२ कोटी रुपयांच्या कामांची घोषणा केली. यामध्ये आधुनिक सभागृहाची उभारणी, अखंड वीजपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र वीज उपकेंद्र आणि एक किलोमीटर लांबीच्या जोडरस्त्याचा समावेश आहे.राज्यातील पोलीस भरतीबाबत माहिती देताना गेल्या तीन वर्षांत १७ हजार ७१० पदांवर भरती पूर्ण झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. एकूण २२ हजार ५०० पदांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी भरती प्रक्रिया सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..२० महिला अधिकारी आणि २२ अभियांत्रिकी पदवीधरपोलीस महासंचालक कैलाश मकवाना यांनी दीक्षांत सोहळ्यात प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती दिली. या तुकडीत ४८ डीएसपींचा समावेश असून, त्यापैकी २० महिला अधिकारी आहेत. विशेष म्हणजे, २२ अधिकारी अभियांत्रिकी पार्श्वभूमीचे आहेत.अकादमीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच रेडिओ संवर्गातील डीएसपी अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे पोलीस दलाच्या तांत्रिक क्षमतेत वाढ होण्यास मदत होणार आहे. सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी राज्यात ‘सेफ क्लिक’ अभियान राबवले जात असून, आगामी काळात स्वतंत्र सायबर पोलीस ठाणी, सायबर न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा आणि सायबर मदत कक्षांचे जाळे अधिक मजबूत करण्याचे नियोजन आहे.या दीक्षांत सोहळ्यामुळे मध्य प्रदेश पोलीस दलात नव्या अधिकाऱ्यांची भर पडली आहे. कायदा-सुव्यवस्था, सायबर गुन्हेगारी आणि अमली पदार्थविरोधी कारवाई अशा विविध क्षेत्रांत या अधिकाऱ्यांकडून महत्त्वपूर्ण योगदानाची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.