Mallakhamb Performance: चिमुकल्यांचा मल्लखांबावरील थरार पाहून CM भारावले; विद्यार्थ्यांना १ लाखांचे प्रोत्साहन अनुदान

मध्य प्रदेशातील बडवानी जिल्ह्यातील गायत्री धाम (कलाल्दा) येथे आयोजित शरद उत्सवात एकलव्य गुरुकुलच्या विद्यार्थ्यांनी मलखांबाची चित्तथरारक प्रात्यक्षिके सादर केली. विद्यार्थ्यांचे शारीरिक संतुलन, एकाग्रता आणि धाडस पाहून मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी त्यांचे कौतुक केले. तसेच या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मुख्यमंत्री निधीतून एक लाख रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा केली.एकलव्य गुरुकुल आणि जिल्हा क्रीडा व युवक कल्याण विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. गुरुकुलमधील तिसरी ते आठवीच्या वर्गांतील २० विद्यार्थ्यांनी एकल मलखांबासह सामूहिक पिरॅमिडच्या विविध रचना सादर केल्या. त्यांच्या सादरीकरणातून शारीरिक कौशल्याबरोबरच एकाग्रता, शिस्त आणि सांघिक समन्वयाचे दर्शन घडले..आठ प्रकारांची प्रात्यक्षिकेविद्यार्थ्यांनी एकल मलखांबामध्ये आठ आव्हानात्मक प्रकार सादर केले. यामध्ये आडी मारणे, वाने गुरुजींची पकड, चक्रासन, धनुरासन, बजरंगी मुद्रा, पोट मयूरासन, हस्त मयूरासन आणि मलखांबाच्या शिखरावर उभे राहून संतुलन राखणे या प्रकारांचा समावेश होता.कठीण शारीरिक हालचाली करताना विद्यार्थ्यांनी दाखवलेले संतुलन आणि नियंत्रण हे प्रात्यक्षिकाचे प्रमुख आकर्षण ठरले. कमी वयात या पारंपरिक क्रीडा प्रकाराचे प्रशिक्षण घेऊन विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या कौशल्याचे उपस्थितांनी कौतुक केले..सात मानवी पिरॅमिड रचनांचे सादरीकरणकार्यक्रमात २० विद्यार्थ्यांनी एकत्र येत सात वेगवेगळ्या पिरॅमिड रचना सादर केल्या. एकमेकांशी समन्वय राखत आणि परस्परांवर विश्वास ठेवत विद्यार्थ्यांनी या रचना पूर्ण केल्या. सामूहिक प्रात्यक्षिकांमधून त्यांचा सराव, शिस्त आणि सांघिक भावना दिसून आली..पारंपरिक खेळांना प्रोत्साहनविद्यार्थ्यांच्या कामगिरीचे कौतुक करत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी त्यांच्यासाठी मुख्यमंत्री निधीतून एक लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान जाहीर केले. मलखांबासारखे पारंपरिक भारतीय क्रीडाप्रकार शारीरिक ताकद, लवचिकता, मानसिक एकाग्रता आणि आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. अशा खेळांचे प्रशिक्षण आणि सादरीकरण यांमुळे नव्या पिढीला भारतीय क्रीडा परंपरेची ओळख होण्यास मदत होते.शरद उत्सवातील या प्रात्यक्षिकांमुळे एकलव्य गुरुकुलच्या विद्यार्थ्यांना आपले कौशल्य दाखवण्याची संधी मिळाली. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या प्रोत्साहन अनुदानामुळे विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीला प्रोत्साहन मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.