महिलेने खिडकी उघडताच जागतो भाजप नगरसेवकाचा सैतान; करतो अश्लील हावभाव

राजस्थानमधील उदयपूरमध्ये विवाहित महिलेने भाजपच्या नगरसेवकावर गंभीर आरोप केले आहेत. भाजप नगरसेवकाने विनयभंग (Molestation of a woman) केला आणि अश्लील हावभाव केल्याचा आरोप महिलेने केला आहे. यावर महिलेने नगरसेवकाविरोधात पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. आरोपी नगरसेवकाचे दुकानही विवाहित महिलेच्या घरासमोर आहे. महिलेचा आरोप आहे की, विरोध केल्यावर तो शिवीगाळ करतो आणि भांडण करतो. (Molestation of a woman by BJP corporator)

विवाहित महिलेचे नगरमध्ये तीन मजली घर आहे. घराची स्वयंपाकघराची खिडकी ज्या बाजूला उघडते त्याच्या समोरच नगरसेवक दिलीप खाटीक यांचे मांसाचे दुकान आहे. जेव्हा ती खिडकी उघडते तेव्हा नगरसेवक अश्लील हावभाव करतात. नकार दिल्यास शिवीगाळ आणि जातिवाचक प्रकरणात गोवण्याची धमकीही दिली, असा आरोप महिलेने केल्याचे एएसआय पुंजीलाल मीना यांनी सांगितले.

एक दिवसापूर्वी नगरसेवक (BJP corporator) दिलीप खाटीक याने महिलेचा विनयभंग (Molestation of a woman) केला होता. विरोध केल्यावर विवाहितेचा पतीही आला. त्यावरून दोघांमध्ये बाचाबाची झाली. नगरसेवक पाठलाग करतो आणि अनपेक्षित कमेंटही करतो. नगरसेवकाच्या अशा कृत्यांमुळे ती घरात कैद होऊन जगत आहे. हवेसाठी खिडक्या आणि दरवाजे देखील उघडू शकत नाही. स्वयंपाकघरात अन्न शिजविणेही कठीण झाले आहे. खूप सहन केल्यानंतर पोलिस ठाणे गाठायचे ठरवले, असे महिलेने सांगितले.

घटनास्थळाची पाहणी केली आहे. विवाहितेचा जबाब नोंदवण्यात आला आहे. न्यायालयात विवाहितेचा जबाब नोंदवल्यानंतरच पुढील कारवाई केली जाईल. आरोपी हा साळुंबर येथील प्रभाग १५ मधील भाजपचा नगरसेवक आहे. तो भाजप (BJP) अनुसूचित जाती मोर्चाचा जिल्हा सरचिटणीस आहे, असे प्रकरणाचा तपास करीत असलेले एएसआय पुंजीलाल यांनी सांगितले.