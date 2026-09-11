Ranchi Tourism : पावसाळ्यात रांचीच्या जंगलात पोहण्याचा थरार; हे ३ जलसौंदर्यस्थळे ठरतायत पर्यटकांचे आवडते ठिकाण

झारखंड : पावसाळा सुरू झाला की निसर्गाचे रूपच बदलते. डोंगर, दाट जंगल, हिरवळ आणि धबधब्यांमधून वाहणारे पाणी यामुळे झारखंडची राजधानी रांची आणि परिसरातील पर्यटनस्थळे सध्या पर्यटकांनी गजबजली आहेत. विशेषतः निसर्गाच्या सान्निध्यात पाण्याचा आनंद घेण्यासाठी तिरू धबधबा, सिकदिरी धबधबा आणि गुंगा नाला या ठिकाणी पर्यटकांची गर्दी होत आहे.रांचीच्या आसपास असलेल्या या नैसर्गिक ठिकाणांचे सौंदर्य पावसाळ्यात अधिक खुलते. डोंगरातून वाहणारे पाणी, आजूबाजूची हिरवाई आणि दाट जंगल यामुळे येथे गेल्यानंतर शहरापासून दूर निसर्गाच्या सान्निध्यात आल्याचा अनुभव मिळतो..तिरू धबधबापावसाळ्यात तिरू धबधब्याला मोठ्या प्रमाणात पाणी येते. धबधब्याच्या खाली तयार होणाऱ्या नैसर्गिक डोहामुळे हे ठिकाण पर्यटकांचे विशेष आकर्षण ठरते. कुटुंबीय आणि मित्रांसोबत वनभोजनाचा आनंद घेण्यासाठीही अनेक जण येथे येतात. चारही बाजूंना असलेली दाट झाडी आणि वाहते पाणी यामुळे परिसराचे रूप अधिकच खुलून दिसते.पावसाळ्यात येथे पाण्याचा प्रवाह वाढत असल्याने पर्यटकांनी पाण्यात उतरताना विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. स्थानिक परिस्थितीची माहिती घेऊनच पाण्याचा आनंद घ्यावा..सिकदिरी धबधबासिकदिरी परिसरातही पावसाळ्यात निसर्गाचे मनोहारी रूप पाहायला मिळते. डोंगरातून येणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहामुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचते आणि प्रवाह तयार होतो. त्यामुळे पाण्यात खेळण्याचा आणि निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी पर्यटक येथे येतात.या परिसरातील माती, दगड आणि पाण्याचा प्रवाह यामुळे पावसाळ्यात वातावरण अधिकच रमणीय दिसते. मात्र, पाण्याचा वेग अचानक वाढण्याची शक्यता असल्याने प्रवाहात उतरताना सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे..गुंगा नालाडोंगर आणि दाट हिरवाईच्या मधून वाहणारा गुंगा नाला निसर्गप्रेमींसाठी आकर्षणाचे ठिकाण आहे. परिसरात तुलनेने कमी गर्दी असल्याने शांत वातावरणाचा आनंद घेता येतो. आजूबाजूला दिसणारी हिरवळ, डोंगर आणि जंगल यामुळे येथे काही वेळ घालवणेही सुखद अनुभव ठरतो.या परिसराचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे जंगलाच्या मधून जाणारी रेल्वे. निसर्गाच्या सान्निध्यातून जाणारी रेल्वे आणि परिसरातील हिरवाई पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेतात.या तिन्ही ठिकाणी पावसाळ्यात पाण्याचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे धबधबा किंवा नैसर्गिक प्रवाहात उतरण्यापूर्वी स्थानिक प्रशासनाच्या सूचना तपासणे आवश्यक आहे. पाण्याचा प्रवाह वाढल्यास पोहणे किंवा प्रवाहात जाणे टाळावे.या नैसर्गिक पर्यटनस्थळांवर खाद्यपदार्थांची दुकाने किंवा इतर सुविधा मर्यादित असू शकतात. त्यामुळे पर्यटकांनी पिण्याचे पाणी आणि आवश्यक वस्तू सोबत ठेवाव्यात. निसर्गाचा आनंद घेताना प्लास्टिक किंवा अन्य कचरा परिसरात न टाकता स्वच्छताही राखावी.पावसाळ्यात हिरवाईने नटलेला रांचीचा परिसर आणि धबधब्यांमधून कोसळणारे पाणी पर्यटकांसाठी खास आकर्षण ठरत आहे. त्यामुळे आगामी काळात या ठिकाणी पर्यटकांची गर्दी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.