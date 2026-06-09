Moong Ka Dalma: मूंग डाळ, शुद्ध देसी तूप अन् सुक्या मेव्यांची मेजवानी! कासगंजच्या जगप्रसिद्ध 'मूंग का दलमा'चा पाहा शाही थाट

उत्तर प्रदेशातील समृद्ध खाद्यसंस्कृतीची जादू आता देश-विदेशातील खवय्यांच्या जिभेवर रेंगाळू लागली आहे. याच परंपरेत सध्या सर्वात जास्त चर्चा होत आहे ती म्हणजे कासगंज (Kasganj) जिल्ह्याची अत्यंत प्रसिद्ध आणि पारंपरिक मिठाई 'मूंग का दलमा' (Moong Ka Dalma)! .आपल्या अनोख्या चवीसाठी आणि संतुलित मिठासासाठी प्रसिद्ध असलेली ही मिठाई आता केवळ उत्तर प्रदेशपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती जागतिक स्तरावर लोकप्रिय होत आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन कॅफे’ (ODOC) या विशेष उपक्रमांतर्गत कासगंज जिल्ह्याची मुख्य ओळख म्हणून या पारंपरिक मिठाईला मानाचे स्थान देण्यात आले आहे..हलवा की बर्फीचा चुरा? असा आहे 'दलमा'चा अनोखा टेक्सचरकासगंजच्या या पारंपारिक दलमा मिठाईची बनवणूक आणि तिचे स्वरूप इतर सामान्य मिठाईंपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. हा दलमा दिसायला काहीसा मूंग डाळीच्या हलव्यासारखा किंवा बर्फीच्या क्रम्बलसारखा दिसतो.जरी तो हलव्यासारखा दिसत असला, तरी त्याचा पारंपरिक 'टेक्सचर' (पोत) आणि तो बनवण्याची गुंतागुंतीची पद्धत याला सर्वसामान्य मूंग हलव्यापेक्षा अत्यंत वेगळे आणि अनोखे बनवते..देवेंद्र फडणवीसांना निमंत्रण, एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवारांना डावललं, सिडको, विमान प्राधिकरणाची गंभीर चूक, नेत्यांची तीव्र नाराजी.'शुद्ध देसी तूप' अन् सुक्या मेव्यांची कमाल; पाहा मुख्य सामग्रीकासगंजचा हा अस्सल दलमा तयार करण्यासाठी अत्यंत दर्जेदार आणि शुद्ध साहित्याचा वापर केला जातो.रेसिपीसर्वप्रथम उत्तम दर्जाची धुतलेली मूंग डाळ तासनतास भिजवून ती बारीक वाटली जाते. वाटलेली डाळ शुद्ध देसी तुपामध्ये (Deisi Ghee) तोपर्यंत मंद आचेवर भाजली जाते, जोपर्यंत तिचा खमंग सुगंध सुटत नाही आणि तिला सुंदर सोनेरी रंग येत नाही.डाळ व्यवस्थित भाजल्यानंतर त्यात योग्य प्रमाणात साखर किंवा साखरेचा पाक आणि भरपूर प्रमाणात काजू, बदाम, पिस्ता यांसारखे सुके मेवे (Dry Fruits) घालून हा दलमा एकजीव केला जातो..कासगंजच्या सांस्कृतिक वैभवाची शानकासगंजच्या स्थानिक संस्कृतीत या मिठाईला अत्यंत मानाचे आणि जिव्हाळ्याचे स्थान आहे. घरातील लहान-मोठे सण-उत्सव , लग्नकार्य किंवा कोणताही विशेष शुभ प्रसंग या मिठाईशिवाय अपूर्ण मानला जातो. येथील नागरिक अत्यंत आवडीने आणि अभिमानाने हा गोड पदार्थ पाहुण्यांना वाढतात. एवढेच नव्हे तर, बाहेरच्या शहरांतून किंवा परदेशातून येणाऱ्या पाहुण्यांना निरोप देताना कासगंजचे लोक भेट म्हणून 'मूंग का दलमा'चे बॉक्स आवर्जून सोबत देतात.आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पारंपरिक आणि सेंद्रिय (Traditional & Authentic) अन्नपदार्थांना मोठी मागणी असताना, सरकारच्या ओडॉक (ODOC) कॅफे उपक्रमामुळे कासगंजच्या या 'मूंग दलमा'ला रेल्वे स्थानके, विमानतळे आणि मोठ्या हायवे कॅफेंमध्ये हायलाईट केले जात असून पर्यटकांकडून याला मोठी पसंती मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.