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Moong Ka Dalma: मूंग डाळ, शुद्ध देसी तूप अन् सुक्या मेव्यांची मेजवानी! कासगंजच्या जगप्रसिद्ध 'मूंग का दलमा'चा पाहा शाही थाट

What Makes Kasganj’s Moong Ka Dalma Special?: मूंग डाळ, शुद्ध देसी तूप आणि सुक्या मेव्यांपासून बनणारी ही पारंपरिक मिठाई तिच्या अनोख्या चवीमुळे आणि खास पोतमुळे खवय्यांची पसंती मिळवत आहे.
Moong Ka Dalma

Moong Ka Dalma

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील समृद्ध खाद्यसंस्कृतीची जादू आता देश-विदेशातील खवय्यांच्या जिभेवर रेंगाळू लागली आहे. याच परंपरेत सध्या सर्वात जास्त चर्चा होत आहे ती म्हणजे कासगंज (Kasganj) जिल्ह्याची अत्यंत प्रसिद्ध आणि पारंपरिक मिठाई 'मूंग का दलमा' (Moong Ka Dalma)!

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