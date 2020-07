तिसऱ्या दिवशी भारतामध्ये २० हजारांहून अधिक रुग्ण;आत्तापर्यंतच्या सर्वाधिक रुग्णांची नोंद 

नवी दिल्ली - कोरोनाबाधितांच्या वाढत्या आकड्याला रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेले लॉकडाउन शिथिल केल्यानंतर देशभरातील बाधितांच्या आकड्यात मोठी वाढ होत असून देशभरात कोरोनाचे नवे रुग्ण वेगाने वाढत आहेत. गेल्या २४ तासांमध्ये देशात २४,८५० नवे रुग्ण आढळून आले आहेत. तर, ६१३ जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. लागोपाठ तिसऱ्या दिवशी देशात २० हजारांहून अधिक रुग्ण सापडले आहेत. त्यामुळे देशातील करोना रुग्णांची एकूण संख्या ही ६ लाख ७३ हजार १६५ इतकी झाली आहे. तर, आत्तापर्यंत एकूण १९ हजार २६८ रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. सध्या देशात करोनाच्या २ लाख ४६ हजार ३०१ रुग्णांवर उपचार सुरू आहे. तर, आत्तापर्यंत ४ लाख ९ हजार ७८३ जण करोनामुक्त झाले आहेत. शनिवारी अनेक राज्यांमध्ये करोनाचे विक्रमी रुग्ण आढळून आले आहेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप आत्तापर्यंत ९७ लाख ८९ हजार ६६ जणांची कोरोना चाचणी करण्यात आली असून गेल्या २४ तासांमध्ये २ लाख ४८ हजार ९३४ जणांची करण्यात आली असल्याची माहिती आयसीएमआरने रविवारी दिली. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा भारत रशियाला मागे टाकणार

लागोपाठ तिसऱ्या दिवशी भारतामध्ये २० हजारांहून अधिक रुग्ण आढळले असून भारतात रशियापेक्षा केवळ ५ हजार ७९८ रुग्ण कमी असून रविवारी जरा भारतात पुन्हा २० हजारांहून अधिक रुग्ण आढळले तर भारत रशियाला मागे टाकून सर्वाधिक रुग्ण असलेल्या देशांच्या यादीत भारत तिसऱ्या स्थानी पोहोचेल.

