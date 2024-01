रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठेवेळी मशीद, मदरशांमधून इबादत करा; RSS नेत्याचं आवाहन

नवी दिल्ली- आरएसएसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य आणि मुस्लिम राष्ट्रीय मंचचे मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार यांनी २२ जानेवारी रोजी एक महत्त्वाचं आवाहन केले आहे. २२ जानेवारीला अयोध्येत राम लल्लाची प्रतिष्ठापणा होत असताना सकाळी ११ ते दुपारी १ वाजेपर्यंत मशीद, मदरसे, दर्जा याठिकाणांहून देशाच्या उन्नतीसाठी, प्रगतीसाटी आणि सौहार्दासाठी इबादत करावी असं ते म्हणाले आहेत. (mosques and madrassas should pray on 22 January ram mandir day said rss indresh kumar)

आकाशवाणीच्या रंगभवनमध्ये 'राम मंदिर- राष्ट्र मंदिर- एस साझी विरासत: कुछ अनसुनी बाते' या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी इंद्रेश कुमार बोलत होते. २२ जानेवारीला रात्रीच्या वेळी अशा ठिकाणी दिवे लावावे असंही ते म्हणाले आहेत. २२ जानेवारी रोजी संपूर्ण देशात दिवाळी साजरे करा. घरोघरी दिवे लावा असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी केलं होतं.