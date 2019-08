निपाणीजवळ आईसह दोन मुलांची आत्महत्या

निपाणी : पांगिरे-बी (ता. निपाणी) येथे आईने दोन मुलांसह स्वतः गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना सोमवारी (ता. 26) रात्री उघडकीस आली. सरिता तानाजी शिंदे असे आत्महत्या करून घेतलेल्या महिलेचे तर गायत्री तानाजी शिंदे (वय 7) व संस्कार तानाजी शिंदे (वय 4) अशी मुलांची नावे आहेत. घटनेचे कारण मात्र समजू शकलेले नाही. घटनेची नोंद करण्याचे काम निपाणी ग्रामीण पोलीस स्थानकात रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते. दोन चिमुरड्यांचासह आईने आत्महत्या केल्याने पांगिरसह परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. याबद्दल घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी, पांगिर- बी येथील ज्योतिर्लिंगवाडी परिसरात सरिता शिंदे व त्यांचे कुटुंबीय वास्तव्यास आहे. आज (ता. 26) सरिता शिंदे व त्यांचे कुटुंबीय नजीकच्या गावातील यात्रेला जाऊन आले होते. दुपारी तानाजी शिंदे जनावरांना चरण्यासाठी बाहेर नेले होते. तर घरातील सरिता यांचे सासू-सासरे व अन्य सदस्य शेतावर गेले होते. घरी कोणी नसताना सायंकाळी सरिता व त्यांच्या मुलांनी आत्महत्या केली. गायत्री इयत्ता पहिलीत शिकत होती तर संस्कार हा बालवाडीत जात होता. घटनास्थळी पोलीस उपअधीक्षक मिथुनकुमार, मंडल पोलीस निरीक्षक संतोष सत्यनाईक, पोलीस उपनिरीक्षक बी. एस. तळवार यांच्यासह पोलिसांनी भेट देऊन पाहणी केली. रात्री उशिरापर्यंत पंचनामा कार्य सुरू होते.

