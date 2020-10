कमलनाथ यांचे माजी मंत्री इमरती देवींबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य, शिवराज चौहान यांचे मौनव्रत

भोपाळ- मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी माजी कॅबिनेट मंत्री इमरती देवी यांची खिल्ली उडवत त्यांना 'आयटम' असे संबोधल्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. कमलनाथ हे डबरा येथील प्रचारसभेत बोलत होते. ते म्हणाले, 'त्या कोण आहेत, मी त्यांचं नाव का घेऊ...तुम्ही मला सावध करायला हवं होतं...काय आयटम आहे.' कमलनाथ यांच्या वक्तव्यावर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी तीव्र शब्दांत आक्षेप नोंदवला आणि या विरोधात दोन तास मौनव्रत धारण करणार असल्याचे सांगितले.

प्रचारसभेत बोलताना कमलनाथ म्हणाले की, सुरेश राजे हे आमचे उमेदवार आहेत. ते अत्यंत सरळ स्वभावाचे व्यक्ती आहेत. ते त्यांच्यासारखे नाहीत. काय आहे त्यांचं नाव ? असे म्हणताच सभेतील गर्दीतून इमरती देवी यांच्या नाव आले. तेव्हा कमलनाथ यांनी मी त्यांचं नाव का घेऊ, तुम्ही माझ्यापेक्षा त्यांना जास्त ओळखता. तुम्ही मला आधीच सावध करायला हवं होतं...हे काय आयटम आहे...हे काय आयटम आहे, असे कमलनाथ यांनी म्हटले.

It's an insult to not only Imarti Devi but also to MP's daughters/sisters. Kamal Nath is using objectionable words for a daughter who served Congress for so long. It's a country where Mahabharat took place when Draupadi was disrespected. People won't tolerate. Shame on him: MP CM https://t.co/YSbqd8PHGH pic.twitter.com/As4JvhgfLF

— ANI (@ANI) October 19, 2020