MP: पगार हवाय? मग वेळेवर ऑफिसला या! मुख्यमंत्र्याचा कडक इशारा; १० ते ६ ड्युटी आता अनिवार्य!

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी प्रशासकीय कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि जनतेची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी कडक पवित्रा घेतला आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये उशिरा येणाऱ्या आणि वेळेपूर्वीच पळ काढणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध आता थेट कारवाईची टांगती तलवार असणार आहे..मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी प्रशासनाला शिस्त लावण्यासाठी २६ फेब्रुवारी रोजी महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. सुशासनाचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणि जनतेची अडवणूक थांबवण्यासाठी त्यांनी मंत्रालयातील (वल्लभ भवन) सर्व विभागांसह विंध्याचल, सातपुडा आणि राजधानीतील इतर सर्व सरकारी कार्यालयांच्या वेळा निश्चित केल्या आहेत..आता सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सकाळी १० ते संध्याकाळी ६ या वेळेत कार्यालयात उपस्थित राहणे बंधनकारक असेल. जर कोणी विनापरवाना गैरहजर किंवा वेळेवर सीटवर आढळला नाही, तर त्यांच्यावर कडक प्रशासकीय कारवाई केली जाईल..तपासणीसाठी विशेष पथकांची नियुक्तीकेवळ आदेश देऊन मुख्यमंत्री थांबलेले नाहीत, तर त्यांनी या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष देखरेख यंत्रणा उभारली आहे:मंत्रालयात पथके तैनात: सामान्य प्रशासन विभागाने वल्लभ भवन, विंध्याचल आणि सातपुडा भवन यांसारख्या मोठ्या कार्यालयांमध्ये विशेष तपासणी पथके नेमली आहेत.हजेरीवर लक्ष: ही पथके कर्मचाऱ्यांच्या येण्या-जाण्याच्या वेळेची आणि अनधिकृत गैरहजेरीची वेळोवेळी माहिती घेणार आहेत.लेटलतीफीला लगाम: सरकारी कामात होणारा उशीर थांबवणे आणि फाईल्स वेळेत निकाली काढणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे..जनतेची कामे हीच सर्वोच्च प्राथमिकतामुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी स्पष्ट केले आहे की, जनकल्याणकारी योजना आणि सामान्य नागरिकांशी संबंधित कामांमध्ये कोणत्याही प्रकारची हलगर्जी सहन केली जाणार नाही. "सरकारी कर्मचारी हे जनतेचे सेवक आहेत, त्यामुळे त्यांनी पूर्ण जबाबदारीने आणि वेळेत आपली कर्तव्ये पार पाडली पाहिजेत," असा सज्जड दमच मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे..या निर्णयामुळे मध्य प्रदेशातील सरकारी कार्यालयांमधील कार्यसंस्कृती बदलण्याची शक्यता असून, सामान्य माणसाला आपले काम करून घेण्यासाठी आता सरकारी दप्तरी चकरा माराव्या लागणार नाहीत..