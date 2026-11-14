देश

Madhya Pradesh: लाडक्या बहिणींचा ४२ वा हप्ता जमा; नोकरी करणाऱ्या महिलांना दरमहा ५ हजार रुपयांचा अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता

MP Ladli Behna Yojana 42nd Installment – मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी लाडकी बहीण योजनेचा ४२ वा हप्ता १ कोटी २४ लाखांहून अधिक महिलांच्या खात्यात जमा केला. तसेच उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना वेतनाव्यतिरिक्त दरमहा ५ हजार रुपयांचा प्रोत्साहन भत्ता देण्याची घोषणा केली.
Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav announces the 42nd Ladli Behna installment and an additional monthly incentive of ₹5,000 for eligible working women

Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav announces the 42nd Ladli Behna installment and an additional monthly incentive of ₹5,000 for eligible working women

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेशातील शिवपुरी जिल्ह्यातील पिछोर येथे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा ४२ वा हप्ता वितरित केला. या माध्यमातून राज्यातील १ कोटी २४ लाख ८१ हजार ५५० पात्र महिलांच्या बँक खात्यांत १ हजार ८३१ कोटी ७७ लाख रुपयांहून अधिक रक्कम थेट जमा करण्यात आली. यावेळी महिला बचत गटांना २०० कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले. तसेच २२१ कोटी रुपये खर्चाच्या १२१ विकासकामांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Madhya Pradesh
Incentive Reward
Woman
Government