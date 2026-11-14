Madhya Pradesh: लाडक्या बहिणींचा ४२ वा हप्ता जमा; नोकरी करणाऱ्या महिलांना दरमहा ५ हजार रुपयांचा अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता

मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेशातील शिवपुरी जिल्ह्यातील पिछोर येथे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा ४२ वा हप्ता वितरित केला. या माध्यमातून राज्यातील १ कोटी २४ लाख ८१ हजार ५५० पात्र महिलांच्या बँक खात्यांत १ हजार ८३१ कोटी ७७ लाख रुपयांहून अधिक रक्कम थेट जमा करण्यात आली. यावेळी महिला बचत गटांना २०० कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले. तसेच २२१ कोटी रुपये खर्चाच्या १२१ विकासकामांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन करण्यात आले..कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना वेतनाव्यतिरिक्त दरमहा ५ हजार रुपयांचा प्रोत्साहन भत्ता देण्याची घोषणा केली. तसेच २०२७ मध्ये पिछोरला स्वतंत्र जिल्हा करण्यासाठी शिफारस केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.महिला बचत गटांना २०० कोटींचे कर्जलाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत राज्यातील महिलांच्या खात्यांत सुमारे ६० हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी स्वयं-सहायता गटांना २०० कोटी रुपयांचे कर्जही वितरित करण्यात आले.शिवपुरी परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या संरक्षण उद्योग क्षेत्रासह रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना राज्य सरकारकडून दरमहा ५ हजार रुपयांचा अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता दिला जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली..ग्वाल्हेरमध्ये टेलिकॉम उत्पादन क्षेत्रमध्य प्रदेशात आतापर्यंत १२.५० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रत्यक्षात आल्याचा दावा मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी केला. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सहकार्याने ग्वाल्हेरमध्ये देशातील पहिला आधुनिक टेलिकॉम मॅन्युफॅक्चरिंग झोन उभारण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.राज्याचे सिंचन क्षेत्र ६० लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचले आहे. दूध उत्पादनात मध्य प्रदेश सध्या देशात तिसऱ्या क्रमांकावर असून, पुढील दोन वर्षांत पहिल्या क्रमांकावर पोहोचण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले..धार्मिक पर्यटनासाठी मोठ्या प्रकल्पांची तयारीउज्जैनमधील महाकाल महालोकला आतापर्यंत २० कोटी भाविकांनी भेट दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ओंकारेश्वर धामच्या विकासासाठी २ हजार ५०० कोटी रुपये, तर ओरछा येथील विकासकामांसाठी १ हजार कोटी रुपयांची कामे सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. याशिवाय उज्जैन सिंहस्थाची तयारी तसेच दतिया, पीतांबरा पीठ आणि सलकनपूर येथील विकासकामांचाही उल्लेख त्यांनी केला..पिछोरसाठी शिक्षण, क्रीडा आणि पर्यटनविषयक घोषणापिछोर येथे २२१ कोटी रुपये खर्चाच्या १२१ विकासकामांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी परिसरासाठी विविध घोषणा केल्या.२०२७ मध्ये पिछोरला स्वतंत्र जिल्हा करण्यासाठी शिफारस केली जाणार आहे. पिछोरमध्ये सांदीपनी विद्यालय, बामोर कलां येथे नवीन महाविद्यालय आणि खनियाधाना येथे क्रीडा संकुल उभारण्यात येणार आहे. पिछोरच्या किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी ५ कोटी रुपये देण्यात येणार असून, मोतीसागर तलावाच्या सौंदर्यीकरणासाठीही निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. तसेच खनियाधाना परिसरातील रेडी चौक येथे नवीन पोलीस चौकी स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली.या कार्यक्रमात महिला सक्षमीकरण, औद्योगिक विकास, शिक्षण, क्रीडा आणि पर्यटनाशी संबंधित विविध योजनांची माहिती देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.