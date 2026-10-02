MP Laptop Scheme: १.२१ लाख गुणवंत विद्यार्थ्यांना लॅपटॉपसाठी ३०० कोटींचे वाटप; केवळ पदवी नव्हे, तर रोजगार अन् कौशल्य

मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेशातील शिक्षण व्यवस्थेत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासोबतच शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणावरही भर दिला जात आहे. शालेय शिक्षण विभागातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या अनुकंपा नियुक्तीच्या प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करण्यात आला असून, गेल्या चार ते पाच दिवसांत एकूण ८५१ पात्र वारसदारांना नियुक्ती आदेश देण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे..सेवेत असताना निधन झालेल्या शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक स्थैर्य मिळावे, या उद्देशाने अनुकंपा नियुक्तीची प्रकरणे प्राधान्याने निकाली काढण्यात आली आहेत. या प्रक्रियेत काही दिवसांत मोठ्या संख्येने नियुक्ती आदेश देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक अडचणी सोडवण्यासाठी ‘कर्मचारी कल्याण शिबिरे’ आयोजित केली जात आहेत. पेन्शन, सेवा प्रकरणे आणि इतर प्रशासकीय समस्यांची नोंद करून त्यांचा वेळेत निपटारा करण्यावर या माध्यमातून भर दिला जात आहे..गुणवंत विद्यार्थ्यांना लॅपटॉपसाठी आर्थिक मदतइयत्ता बारावीच्या परीक्षेत ७० टक्के किंवा त्याहून अधिक गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप खरेदीसाठी प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. याअंतर्गत चालू महिन्यात १ लाख २१ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर ३०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम डीबीटीच्या माध्यमातून जमा करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.याशिवाय शासकीय शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके, गणवेश आणि सायकली यांसारख्या सुविधा दिल्या जात आहेत. प्रवेश प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी ‘एज्युकेशन पोर्टल ३.०’ आणि ‘स्टुडंट डायरेक्टरी मॅनेजमेंट सिस्टीम’ यांसारख्या डिजिटल प्रणालींचा वापर करण्यात येत आहे..५५ जिल्ह्यांत पीएम कॉलेज ऑफ एक्सलन्सउच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना मोठ्या शहरांकडे स्थलांतर करावे लागू नये, यासाठी राज्यातील सर्व ५५ जिल्ह्यांत ‘पीएम कॉलेज ऑफ एक्सलन्स’ सुरू करण्यात आले आहेत. या महाविद्यालयांमध्ये पारंपरिक पदवी अभ्यासक्रमांसोबतच रोजगाराभिमुख आणि कौशल्याधारित अभ्यासक्रमांवर भर दिला जात आहे.तंत्रज्ञान प्रशिक्षणासोबतच भारतीय ज्ञान परंपरेशी संबंधित अभ्यासक्रम आणि उपक्रमांचाही समावेश करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना या शिक्षणसंस्थांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वाहतूक सुविधांवरही लक्ष दिले जात आहे..शिक्षकांशी थेट संवादावर भरशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी शिक्षकांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे सरकारकडून अधोरेखित करण्यात आले आहे. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या शिक्षकांचा गौरव करण्यासोबतच शिक्षकांशी थेट संवाद साधण्यावरही भर दिला जात आहे.शिक्षक दिनानिमित्त तरुण शिक्षकांशी संवाद साधताना तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि बदलत्या काळातील विद्यार्थ्यांच्या गरजा याबाबत सूचना जाणून घेण्यात आल्या. शिक्षण केवळ पदवीपुरते मर्यादित न राहता कौशल्य, तंत्रज्ञान आणि रोजगाराच्या संधींशी जोडण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.