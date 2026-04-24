मुलाने प्रेमविवाह केल्याच्या रागातून वृद्ध वडिलांना अमानुष मारहाण, लघवीही पाजली...

मुलाने प्रेमविवाह केल्याच्या रागातून त्याच्या वृद्ध वडिलांना निर्घृणपणे मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एवढंच नाही, तर त्यांना जबरदस्तीने लघवी पाजल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. मध्य प्रदेशातील रायसेन जिल्ह्यात ही घटना घडली असून, या प्रकरणी मुलीच्या नातेवाईकांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. पोलिसांनी पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती दिली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित वृद्धाच्या मुलाने विदिशा जिल्ह्यातील शमशाबाद परिसरातील एका तरुणीसोबत प्रेमविवाह केला होता. या घटनेमुळे संतप्त झालेल्या तरुणीच्या नातेवाईकांनी पहाटे चार वाजताच्या सुमारास वृद्धाच्या घरी धडक दिली. सुमारे दहा जणांनी घरात घुसून वृद्ध आणि त्यांच्या पत्नीवर बेदम मारहाण केल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर आरोपींनी वृद्धाला जबरदस्तीने आपल्या सोबत नेले..आरोपींनी वृद्धाला राजगड जिल्ह्यातील ब्यावरा परिसरात नेऊन पुन्हा त्यांच्यावर अमानुष मारहाण केली. इतकंच नव्हे, तर त्यांना बाटलीत भरून लघवी पाजल्याचाही आरोप आहे. मारहाण केल्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाले. त्यानंतर पीडित वृद्धाने सेंडोरा पोलीस चौकीत जाऊन संपूर्ण घटनेची माहिती दिली. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन रायसेन पोलिसांनी तातडीने राजगड पोलिसांशी संपर्क साधला..या संदर्भात बोलताना वृद्धाने सांगितले की, त्यांच्यावर अत्यंत अमानुष अत्याचार करण्यात आले. आरोपींना अटक करून कठोर शिक्षा द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच न्याय मिळाला नाही, तर टोकाचे पाऊल उचलण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. दरम्यान, पीडिताच्या मुलाने आपल्या वडिलांवर अन्याय झाल्याचे सांगत दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. या प्रकरणी पीडित कुटुंबाच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून आरोपींचा शोध सुरू आहे. पुढील तपास सुरू असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.