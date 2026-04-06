MP Tourism: टायगर कॉरिडॉर आता होणार 'फोर लेन'! ईको टुरिजमला फायदा; वन्यजीवांसाठी ११ विशेष अंडरपास आणि ओव्हरपास बांधले जाणार

मध्यप्रदेशच्या रस्ते विकास आणि वन्यजीव संवर्धनाच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. इटारसी-बैतूल सेक्शनमधील २२ किमी लांब टायगर कॉरिडॉर आता 'फोर लेन' (चौपदरी) होणार असून, यासाठी ७५८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे..मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी या निर्णयाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांचे आभार मानले आहेत. या प्रकल्पामुळे केवळ वाहतूकच वेगवान होणार नाही, तर पर्यावरणाचे रक्षणही सुनिश्चित केले जाईल..प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि फायदेया २२ किमीच्या पट्ट्यात फोर लेन रस्ता झाल्यामुळे या संपूर्ण क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. या क्षेत्रात प्राण्यांना सुरक्षितपणे रस्ता ओलांडता यावा यासाठी ११ विशेष अंडरपास आणि ओव्हरपास बांधले जातील. यामुळे रस्ते अपघातात वन्यजीवांचा मृत्यू होण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी होईल.या २२ किमीच्या टप्प्याचे काम पूर्ण होताच संपूर्ण 'ग्वाल्हेर-बैतूल कॉरिडॉर' आता फोर लेन हायवे बनेल. माधव नॅशनल पार्क, रातापानी आणि सातपुडा टायगर रिझर्व्ह यांसारख्या पर्यटन क्षेत्रांमध्ये पर्यटकांची ये-जा वाढेल, ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल..उत्तर आणि दक्षिण भारताला जोडणारा दुवाहा राष्ट्रीय महामार्ग (NH-46) बैतूलच्या पुढे थेट नागपूरला जोडला जातो. उत्तर भारताला दक्षिण भारताशी जोडण्यासाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. फोर लेनमुळे राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्यीय मालवाहतूक अधिक सुलभ आणि वेगवान होईल.डोंगराळ भागात रस्ते सुरक्षित झाल्यामुळे प्रवासाचा वेळ वाचेल आणि इंधनाचीही बचत होईल..शेती आणि खनिज संसाधनांसाठी वरदानहा संपूर्ण परिसर शेतीसाठी प्रसिद्ध असून येथे कोळसा, तांबे, ग्रॅफाइट आणि शिसे-जस्त यांसारखी नैसर्गिक खनिजे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. रस्ता रुंदीकरणामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल मोठ्या मंडई आणि बाजारपेठांपर्यंत पोहोचवणे सोपे जाईल.नैसर्गिक खनिजांची वाहतूक स्वस्त आणि जलद झाल्यामुळे या भागात नवीन उद्योगांच्या संधी निर्माण होतील.मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांच्या मते, केंद्र सरकारचा हा निर्णय या क्षेत्राच्या 'तस्वीर आणि तकदीर' बदलणारा ठरेल. नागरिक सेवा आणि सुविधा आता ४ पटीने वेगाने लोकांपर्यंत पोहोचतील.