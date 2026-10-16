MP Tourism: बांदकपूरच्या जागेश्वर नाथ मंदिराचा होणार कायापालट; १० कोटींचा ‘लोक’ प्रकल्प, संग्रहालयासाठी २० कोटी

मध्य प्रदेशातील दमोह आणि बुंदेलखंड परिसरातील रस्ते, आरोग्य, शिक्षण आणि पर्यटनविषयक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर राज्य सरकारने भर दिला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी दमोह-सागर आणि दमोह-कटनी हे दोन प्रमुख मार्ग चार पदरी करण्याच्या प्रकल्पांसह विविध विकासकामांचा आढावा घेतला. या रस्ते प्रकल्पांसाठी साडेसहा हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात आले.भोपाळमधील मुख्यमंत्री निवासस्थानी आयोजित अभिनंदन कार्यक्रमात दमोह लोकसभा मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी मुख्यमंत्री मोहन यादव यांचा सत्कार केला. या वेळी दमोह परिसरातील सुरू असलेल्या आणि प्रस्तावित विकासकामांची माहिती देण्यात आली..दमोह-सागर आणि दमोह-कटनी मार्ग चार पदरी होणारदमोह आणि परिसरातील दळणवळण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी दमोह-सागर आणि दमोह-कटनी हे मार्ग चार पदरी करण्याची योजना आहे. या प्रकल्पांमुळे प्रमुख शहरांमधील प्रवास अधिक सुलभ होण्यास तसेच व्यापारी वाहतुकीला मदत होण्याची अपेक्षा आहे.दमोह-सागर महामार्गाच्या सुमारे ७६.८३ किलोमीटरच्या विस्तारासाठी जवळपास २ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या मार्गावर चार बायपास आणि तीन रेल्वे उड्डाणपूल उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे. याशिवाय मडियादो-रजपुरा आणि मडियादो-बनार-किशनगड या मार्गांवरील कामांनाही गती देण्यात येत आहे..बांदकपूरच्या जागेश्वर नाथ मंदिर परिसराचा विकासदमोह जिल्ह्यातील बांदकपूर हे धार्मिक स्थळ भाविकांसाठी महत्त्वाचे आहे. येथे ‘देव श्री जागेश्वर नाथ लोक’ या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा १० कोटी रुपये खर्चून विकसित करण्यात येत असल्याची माहिती देण्यात आली.या प्रकल्पातून भाविकांसाठी आवश्यक सुविधा आणि परिसराच्या विकासावर भर दिला जाणार आहे. यासोबतच दमोहच्या ऐतिहासिक वारशाचे जतन करण्यासाठी राणी दमयंती पुरातत्व संग्रहालयाच्या नूतनीकरणासाठी २० कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना आहे.३३७ कोटींचे मेडिकल कॉलेज; सहा सांदीपनि विद्यालयांची उभारणीदमोहमध्ये ३३७.३० कोटी रुपये खर्चाचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. या प्रकल्पामुळे परिसरातील वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्यसेवा अधिक सक्षम होण्याची अपेक्षा आहे.शिक्षण क्षेत्रात दमोह जिल्ह्यात सहा सांदीपनि उत्कृष्ट विद्यालये उभारण्याचे कामही सुरू आहे. या शाळांमधून विद्यार्थ्यांना आधुनिक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे..सिंचन आणि शेतीविकासावरही भरदमोह परिसरातील सिंचन सुविधांसाठी सुमारे २८० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांवर काम सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. सिंचन व्यवस्था सुधारल्यास शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढण्यास आणि शेतकऱ्यांना मदत होण्यास हातभार लागू शकतो.दुग्धोत्पादन वाढवण्याच्या उद्देशानेही राज्य सरकार विविध उपक्रम राबवत आहे. मध्य प्रदेशला देशातील दुग्धोत्पादनात आघाडीवर नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी सांगितले..पर्यटन आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्याचा प्रयत्नबुंदेलखंड परिसरातील धार्मिक आणि ऐतिहासिक स्थळांचा विकास, तसेच रस्ते आणि आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण यांमुळे पर्यटनाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. नौरादेही परिसरातील चित्ता पुनर्वसनाशी संबंधित घडामोडींमुळेही पर्यावरण पर्यटनाच्या संधींकडे लक्ष वेधले जात आहे.रस्ते, शिक्षण, आरोग्य, सिंचन आणि पर्यटन या क्षेत्रांतील प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर दमोह आणि आसपासच्या भागातील नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, विविध प्रकल्पांची प्रत्यक्ष स्थिती, मंजुरी आणि पूर्णत्वाची कालमर्यादा यानुसार त्यांचे परिणाम निश्चित होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.