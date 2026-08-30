Rural Tourism: सासू-सून मिळून चालवतायत Homestay! चुलीवरचं जेवण अन् ग्रामीण पाहुणचार; महिलांनी ग्रामीण पर्यटनाला दिली नवी दिशा

सासू-सून, आई-लेक किंवा जाऊ-जाऊ यांच्यातील नात्यांकडे अनेकदा मतभेदांच्या चष्म्यातून पाहिले जाते. मात्र, मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यातील महिलांनी याच कौटुंबिक नात्यांना आर्थिक प्रगतीचे माध्यम बनवले आहे. एकमेकींना साथ देत या महिला होम-स्टे चालवत असून, त्यातून ग्रामीण पर्यटनाला नवी दिशा मिळत आहे.धूसावानी गावातील मनेशी धुर्वे आणि अलका धुर्वे या सास-सुनेची जोडी तसेच सावरवानी येथील मालती यदुवंशी आणि त्यांच्या सासू शारदा यदुवंशी पर्यटकांचे स्वागत आणि आदरातिथ्याची जबाबदारी एकत्रितपणे सांभाळत आहेत..महिलांच्या नावावर होम-स्टेछिंदवाडा जिल्ह्यात सध्या ५० हून अधिक होम-स्टे सुरू आहेत. विशेष म्हणजे या होम-स्टेंची नोंदणी महिलांच्या नावावर करण्यात आली आहे. सावरवानी, चोपना, काजरा, देवगड, चिमटीपूर, गुमतरा आणि धूसावानी यांसारख्या पर्यटनस्थळांमध्ये महिलांकडून या होम-स्टेचे संचालन केले जात आहे.यामुळे पर्यटकांना निवासाची सुविधा मिळण्यासोबतच स्थानिक महिलांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध झाले आहे..पारंपरिक जेवणातून ग्रामीण संस्कृतीची ओळखया होम-स्टेमध्ये पर्यटकांना हॉटेलमधील नेहमीचे खाद्यपदार्थ न देता स्थानिक पद्धतीचे पारंपरिक जेवण दिले जाते. स्थानिक चवीसोबतच ग्रामीण भागातील जीवनशैली अनुभवण्याची संधी पर्यटकांना मिळते.पर्यटकांसाठी लोकनृत्य आणि लोकगायनाचे कार्यक्रमही आयोजित केले जातात. त्यामुळे मुक्काम केवळ निवासापुरता मर्यादित न राहता स्थानिक संस्कृतीचा अनुभव देणारा ठरतो..कौटुंबिक नात्यांमधून आर्थिक सक्षमीकरणपर्यटकांचे स्वागत, राहण्याची व्यवस्था, जेवण तयार करणे आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे नियोजन अशा विविध जबाबदाऱ्या महिला स्वतः सांभाळत आहेत.छिंदवाड्यातील या महिलांनी कौटुंबिक नात्यांमधील सहकार्याला व्यवसायाची जोड देत आत्मनिर्भरतेचा नवा मार्ग निर्माण केला आहे. ग्रामीण पर्यटन वाढत असताना स्थानिक संस्कृती, खाद्यपरंपरा आणि महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण यांचा सुंदर संगम या होम-स्टेमधून पाहायला मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.